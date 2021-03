Youtuber David Dobrik trekt zich terug uit Dispo na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

App-ontwikkelaar en youtuber David Dobrik heeft volgens een anonieme vrouw de beelden online gezet van de avond waarop ze door een lid van zijn Youtube-collectief werd verkracht. Dobrik stapte daarop uit de door hem bedachte app Dispo.

Vorige week was hij nog de belofte van de app-wereld, deze week wil niemand meer iets te maken hebben met David Dobrik. Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag trekken grote merken als EA Sports en Hello Fresh de handen af van de bedenker van Dispo. Die foto-app verwief snel populariteit als ‘traag alternatief’ voor Instagram.

De bal ging aan het rollen toen Business Insider vorige week een interview publiceerde met een anonieme vrouw. Zij beschuldigt een vriend van Dobrik van verkrachting bij de opname van een filmpje voor hun collectief, de ‘Vlog squad’. Met zijn vrienden maakte Dobrik prank-video’s voor miljoenen volgers.

Het filmpje, dat Dobrik op vraag van de vrouw weer offline haalde, bevat geen expliciete beelden, maar je zou haar wel een kamer zien binnengaan met de man die ze beschuldigt van verkrachting. Volgens de vrouw hadden de mannen haar zo dronken gevoerd dat ze geen toestemming kon geven voor seks. Bovendien was ze jonger dan 21, de toegestane leeftijd voor alcohol in de VS. Volgens BBC News is er nog geen officiële klacht ingediend bij de politie.

‘Consent super belangrijk’

Dobrik heeft intussen gereageerd op het incident in een vlog. Daarin stelt hij dat hij ‘consent super, super belangrijk vindt’. Hij zegt altijd toestemming te vragen aan iedereen die betrokken is bij een video, vooraleer hij de beelden online zet. Tegelijk geeft hij toe in het verleden fouten te hebben gemaakt.

Zo biedt Dobrik zijn excuses aan bij Joseth Francois, een voormalig lid van de ‘Vlog squad’. Bij wijze van grap had de squad hem laten zoenen met een verklede man, terwijl hij dacht dat hij een vrouw kuste. Francois zegt ook vaak vernederd te zijn geweest als een van de weinige zwarte mannen in het collectief.

Dobrik laat in de vlog ook weten al langer afstand te hebben genomen van de vriend die nu beschuldigd wordt van verkrachting. ‘Ik sta niet achter zijn acties, en ik sta zeker niet achter wangedrag’, zegt hij. ‘Daarom heb ik vandaag niets meer met hem te maken.’

Investeerder trekt zich terug

De reactievideo verscheen een dag nadat verschillende sponsors hun banden met Dobrik verbraken. Of zijn reputatie hiermee gered is, is maar de vraag. Zondag stapte Dobrik al uit de gehypte foto-app Dispo, ‘om de groei van het bedrijf niet te beschadigen’. Een dag later liet investeerder Spark Capital alsnog weten zijn fondsen uit het bedrijf terug te trekken. Na de beschuldigingen spamden gebruikers de app met negatieve recensies, waardoor de rating in de app-winkels kelderde.