Nu ook ophef over seksvideo’s in Australisch parlement

Een medewerker die op een bureau van een vrouwelijk parlementslid zou gemasturbeerd hebben, is ontslagen. De Australische premier Scott Morrison spreekt van ‘verwerpelijk gedrag’. Zijn regering lag al onder vuur voor haar aanpak van seksueel geweld.

Een groep mannelijke medewerkers in het Australisch Parlement deelde volgens een anonieme klokkenluider twee jaar lang obscene foto’s en video’s, zo berichtten de krant The Australian en Channel 10. Een video toont bijvoorbeeld hoe een medewerker masturbeert op een bureau van een vrouwelijk parlementslid.

De klokkenluider, een voormalige parlementsmedewerker, zegt ook dat mensen de gebedsruimte gebruikten voor seks en dat sekswerkers werden uitgenodigd in het parlementsgebouw. In het Parlement bestaat volgens hem een ‘cultuur van mannen die denken dat ze kunnen doen wat ze willen’.

Onaanvaardbaar

Premier Morrison omschrijft de beelden als verwerpelijk. ‘Wat zij deden, getuigt van een ongelofelijk gebrek aan respect voor de mensen die in het Parlement werken en voor de idealen waarvoor het Parlement zou moeten staan’, zei hij in een mededeling. ‘Het is totaal onaanvaardbaar.’

De medewerker die op het bureau van een parlementslid zou gemasturbeerd hebben, is intussen ontslagen. Opvallend is dat het parlementslid Michelle Landry (Nationals) het opneemt voor de man. Zij noemt hem een ‘goede werkkracht’. ‘Ik vind het erg voor hem, maar het is onaanvaardbaar gedrag.’ Labor-senator Kristina Keneally reageert boos op die uitspraken. ‘Misschien moet je je slecht voelen voor de schoonmakers die de walgelijke rotzooi moeten opkuisen? Of voor de vrouw wier bureau niet gerespecteerd werd?’

Protest

Een week geleden betoogden tienduizenden vrouwen tegen seksueel geweld. De regering ligt onder vuur omdat ze weigert een onderzoek te voeren naar de aantijging tegen Christian Porter, de minister van Justitie. Die is ervan beschuldigd dat hij in 1988 een meisje van zestien zou hebben verkracht. Porter was toen zelf een jaar ouder. De politicus ontkent fel.

Daarnaast beroert ook de zaak rond Brittany Higgins de gemoederen. Zij zegt dat ze in 2019 verkracht is door een collega in het kantoor van de minister. Na die seksuele aanval had ze schrik om haar baan te verliezen. Ze vindt dat ze weinig steun kreeg van haar oversten.