Belastingaangifte in het teken van corona

Het Vlaamse aangifteformulier voor de personenbelasting bevat dit jaar in totaal 829 codes. Dat zijn er achttien meer dan vorig jaar. De meeste nieuwe codes hebben te maken met de coronasteunmaatregelen die in 2020 zijn genomen.

De federale overheidsdienst Financiën heeft het belastingformulier voor 2021 gisteravond gepubliceerd op zijn website. Deze aangifte handelt over de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, 2020. Volgens Jef Wellens, fiscaal expert van Wolters Kluwer, zijn er in de Vlaamse versie van de aangifte (elke regio heeft een eigen formulier) in totaal 829 codes die ingevuld kunnen worden. Dat zijn er achttien meer dan in de vorige aangifte, en precies evenveel als in 2019.

De Waalse en Brusselse aangiftes tellen dit jaar elk twintig codes meer dan in 2020.

‘Zoals verwacht zijn nagenoeg alle nieuwe rubrieken en codes toe te schrijven aan de federale en gewestelijke coronamaatregelen die vorig jaar werden ingevoerd’, zegt Wellens. Voorbeelden daarvan zijn de fiscale vrijstelling voor werknemers uit ‘kritieke’ sectoren die door de coronacrisis meer overuren hebben moeten presteren, een federale belastingvermindering voor bedrijven met omzetverlies door corona, en de uitbreiding van de Vlaamse winwinlening (kapitaalverschaffing aan kmo’s).

Opgelet: de nieuwe belastingregels op buitenlands vastgoed (niet langer op basis van de huurwaarde maar van een te berekenen kadastraal inkomen) zijn nog niet opgenomen in deze aangifte. Dat zal pas gebeuren in de aangifte van 2022, over de inkomsten behaald in 2021.