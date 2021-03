Het aantal besmettingen blijft stijgen naar meer dan 4.000 nieuwe coronagevallen per dag. En ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt met 22 procent naar 203,7 opnames per dag. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum een persconferentie over de coronacijfers. U kunt hierboven de analyse van viroloog Steven Van Gucht live volgen.

Zoals elke dinsdag gaf het Crisiscentrum een stand van zaken over de coronacijfers. Die zijn namelijk zorgwekkend: ‘De cijfers van vandaag zijn hoog en van dezelfde orde die we zagen bij de start van de tweede golf in oktober’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Ze verdubbelen wel minder snel dan in de tweede golf. We kunnen de eventuele opstoot neerdrukken. Strengere maatregelen kunnen daarbij helpen, maar de grootste hefboom zit nog steeds in onze eigen handen.’

Van Gucht verwijst daarmee naar de reeds geldende maatregelen zoals contacten beperken, mondmaskers dragen en telewerken. ‘De trends van Google Mobility laten nog geen grote daling zien voor de verplaatsing voor het werk’, zegt hij. De periode voor de krokusvakantie was er 25 procent minder mobiliteit dan normaal. Op dit moment is dat gestegen naar 20 procent minder verplaatsing voor het werk.

We zitten momenteel aan gemiddeld 4.060 nieuwe besmettingen per dag. Dat is een toename van 41 procent op weekbasis. Dat is een stuk hoger dan bij de andere opflakkeringen in 2021. In de voorbije week waren dat op drie dagen zelfs meer dan 5000. ‘Daarmee is het risico op besmetting het hoogst in vier maanden’, zei Van Gucht. ‘Mensen die tot een risicogroep horen, loont het de moeite om extra voorzichtig te zijn in afwachting van hun vaccinatie.’

De stijging is te merken bij alle leeftijdsgroepen. Ook de 90-plussers. De grootste toename is te zien bij kinderen en vooral bij tieners. Respectievelijk gaat het om een stijging van 56 en 60 procent.

Dadelijk meer.