Antwerpse jongerenopvolgingskamer moet voorkomen dat jonge daders veelplegers worden

Om te voorkomen dat jonge delictplegers bij de overgang naar meerderjarigheid misdrijven blijven plegen, wordt in Antwerpen een jongerenopvolgingskamer ingericht. Die kamer moet jonge delictplegers effectiever aanpakken. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir weten. De eerste zitting is eind maart gepland.

Voor de jongerenopvolgingskamer werkt de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg samen met het Vlaamse justitiehuis, het parket, Moderator VZW en de Stad Antwerpen (Kompas+). Bedoeling is om met de kamer ‘kort op de bal’ te spelen.

De kamer richt zich in de eerste plaats op jongeren vanaf 18 jaar die daarvoor werden opgevolgd door Kompas+, een Antwerps initiatief dat minderjarige delictplegers van nabij opvolgt en begeleidt. Kompas+ wijst erop dat sommige jongeren ook na 18 jaar nog opvolging nodig hebben. ‘De jongerenopvolgingskamer laat toe deze zogenaamde Kompas+-jongeren onmiddellijk na het eerste feit dat ze als meerderjarige plegen, terug ‘bij de kraag te vatten’, luidt het.

De tweede doelgroep zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die geweldmisdrijven plegen. Uit de praktijk blijkt er een grote nood om deze jongeren van dichtbij op te volgen. Vaak plegen zij in eerste instantie ‘beperkte feiten’, maar door een gevoel van straffeloosheid dat ontstaat door de duur van de gerechtelijke procedure en/of de gebrekkige strafuitvoering, gaan ze vrij snel over tot zwaardere feiten, klinkt het in het persbericht van het kabinet van Demir.