Rustig en droog

Dinsdag blijft het droog, maar ook vaak bewolkt. In de voormiddag en avond zijn er opklaringen mogelijk, die in het westen soms breed kunnen zijn. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het westen van het land, voorspelt het KMI.

Vandaag blijft het droog, maar het is overwegend bewolkt. De zon kan af en toe doorbreken, vooral het westen van het land krijgt ze wat meer te zien. De maxima komen uit op gemiddeld 11 graden, bij een zwakke en aan zee soms matige wind uit het zuidwesten.

Vanavond worden de opklaringen breder en bij momenten kan het zelfs lichtbewolkt worden. ­Vannacht houden de brede op­klaringen aan en het gaat dan ook flink afkoelen. De minima liggen in Vlaanderen tussen 2 en 4 graden. De naar het zuiden krimpende wind is zwak.

Na het wegtrekken van het ochtendgrijs wordt het woensdag zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe, vooral in het centrum en westen van het land, maar het blijft droog. In het oosten blijft het de hele dag zonnig. De temperaturen liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in de lage gebieden van het land.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met wat lichte neerslag bij tussenpozen. In de namiddag verbreden de opklaringen in het westen en later ook elders. Lokaal blijft de kans op een licht buitje echter bestaan. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in het westen.

Vrijdagochtend wisselen wolkenvelden en soms brede opklaringen elkaar af en is het nog droog. In de namiddag wordt het in vele streken, behalve het oosten, geleidelijk zwaarbewolkt en valt er regen in het westen en het centrum van het land. ‘s Avonds en tijdens het eerste deel van de nacht doorkruist de regenzone verder ons land. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.