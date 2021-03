Lokale Vooruit-partijen dagen Conner Rousseau voor rechter

De strijd tussen de kleine, lokale partijen met de naam Vooruit en de socialistische beweging van Conner Rousseau bereikt donderdag een orgelpunt. Dan behandelt een rechter in kort geding de naamsverandering.

Sinds zondag heet SP.A officieel Vooruit. Dat de naam een doorn in het oog is van het Gentse kunstencentrum Vooruit is geweten, maar ook lokale politieke partijen met dezelfde naam tekenen verzet aan. Naamsgenoten uit Tienen, Kortrijk, Zwevegem, Koksijde en Lebbeke hebben samen een kort geding aangesponnen tegen de ‘beweging’ van Conner Rousseau. Donderdag wordt de zaak behandeld in Brussel.

‘Wij gaan niet achteruit’, klinkt het in een verklaring van Georges Verstichel van Kortrijk Vooruit aan zusterkrant Het Nieuwsblad. Eerder had hij de SP.A al samen met de andere partijen een ingebrekestelling gestuurd. De partijen eisen dat het gebruik van de partijnaam onmiddellijk wordt stopgezet. Hij wijst erop dat er nog procedures lopen bij het Europees merkenbureau. ‘Wij hebben een bijzonder sterk dossier’, maakt Els Moyens van Tienen Vooruit zich sterk.

Samen vooruit?

Het voormalige SP.A hoopt dat het de krachten kan bundelen met de lokale partijen. Het verwijst daarbij naar De Haan, waar een partij met dezelfde naam zich achter de partij schaarde onder de noemer ‘Samen Vooruit!’. ‘We staan open voor een constructief gesprek’, klinkt het.

Of de partijen kans maken om hun gelijk te behalen, is twijfelachtig. ‘Vooruit is niet alleen een erg algemene naam, de drempel ligt voor een partij ook nog ­hoger dan voor een onderneming, die zich kan beroepen op een handelsnaam’, verklaarde advocaat Herman Croux, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, in het verleden al aan De Standaard. ‘En dan gaat het ook nog eens om partijen met een lokale bekendheid. Het is niet omdat er een Café Sport is in Tienen, dat er geen mag zijn ergens anders in Vlaanderen.’