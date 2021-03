Inwoners Pompeji stierven binnen de vijftien minuten door verstikking

De zowat tweeduizend inwoners van de Romeinse stad Pompeji bezweken niet omdat ze werden bedolven onder lava, maar al voordien, zo bevestigt een nieuwe studie. Ze werd verricht door geologen van de universiteiten van Bari en Edinburgh en door het Italiaans Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV).

De onderzoekers creëerden een model waarmee ze de impact van de pyroclastische stroom probeerden te kwantificeren. De dodelijke wolk die gepaard ging met die stroom had ‘een temperatuur van meer dan honderd graden en bestond uit CO2, chloriden, stukjes gloeiende as en vulkanisch glas’, zegt ­Roberto Isaia van het INGV aan The Guardian. Het team wou ­nagaan wat het effect daarvan was op de stad Pompeji, op zo’n 10 kilometer van de Vesuvius.

De vulkaan barstte in het jaar 79 uit. Door de giftige wolk werden de inwoners van de stad verstikt. Pas nadien werden ze bedolven onder het vulkanische afval dat hun aanwezigheid twee millennia later nog zichtbaar zou maken.

Volgens de onderzoekers ­verspreidde de wolk zich al enkele minuten na de uitbarsting over de stad. Ze zou tussen de 10 en 20 minuten zijn blijven hangen.

De lavastroom vergelijken ze met lawines. ‘De vulkanische stroom vloeit met een snelheid van enkele honderden kilometers per uur langs de hellingen van de ­vulkaan, met hoge temperaturen en een hoge concentratie aan partikels.’

Volgens Isaia moeten de inwoners zich geen raad geweten hebben toen de vulkaan uitbarstte. Ze waren het gewend om met aard­bevingen te leven, maar niet met uitbarstingen.

Pompeji is de belangrijkste archeologische site van Italië. Elk jaar komen er 2,5 miljoen bezoekers naartoe.