Bpost zet als proefproject sneltests in

Bpost is begonnen met sneltests voor het personeel van de sorteercentra. Die moeten de veiligheid verhogen voor wie niet van thuis uit kan werken.

Het postbedrijf is een van de ­ondernemingen waar de federale regering proefprojecten wil opzetten met sneltests. Personeel dat onmogelijk thuis kan werken, kan via de sneltests toch beter beschermd worden tegen besmettingsrisico. ‘De bedoeling is om mensen tweemaal per week te testen en positieve gevallen sneller te detecteren’, zegt de woordvoerster van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Het proefproject bij Bpost moet duidelijk maken hoe de procedure het best aangepakt wordt en hoe het personeel reageert. De tests zijn vrijwillig.

De resultaten van het project zullen de taskforce testing en het corona-commissariaat helpen bij het uittekenen van een geschikte snel- en zelfteststrategie, laat De Sutter weten. ‘Sneltests zouden een bijkomend hulpmiddel kunnen zijn bij het indijken van het ­covid-19-virus en het verzekeren van veiligere werkomstandig­heden voor werknemers.’

Schoonmaakploeg

Bij het sorteercentrum in Neder-over-Heembeek zijn gisteren al een 150-tal personeelsleden van Bpost getest, zegt de woordvoerster van Bpost. ‘Alle personeels­leden ­komen in aanmerking, zowel de postsorteerders als het ­bureau­personeel en de schoonmaakploeg.’

Vanaf vandaag kunnen ook medewerkers in de sorteercentra van Gent en Charleroi zich laten testen, als ze dat willen. Alles bij elkaar komen op die manier 1.700 werk­nemers in aanmerking voor een test. Het proefproject zal drie tot vier weken duren, daarna volgt een evaluatie.

De tests worden ter beschikking gesteld door de federale overheid, het personeel om ze af te nemen dient Bpost zelf te voorzien en te betalen. De tests worden afgenomen door medisch geschoold personeel, van zelftests is voorlopig nog geen sprake.

Voor de afname van de tests doet Bpost een beroep op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De test­resultaten worden binnen het halfuur meegedeeld aan de betrokken personeelsleden.