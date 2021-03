Leerkrachten op vaccinatiereservelijst in Vilvoorde

In Vilvoorde komen leerkrachten op de reservelijst om gaten in de planning van het vaccinatiecentrum te vullen. Hierdoor zullen ze vanaf volgende week al geprikt kunnen worden.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil al een tijdje dat leerkrachten prioritair gevaccineerd worden. Op dit moment krijgt naast het zorgpersoneel in principe geen enkele beroepsgroep voorrang.

In Vilvoorde zullen leerkrachten echter volgende week al gevaccineerd kunnen worden. De schooldirecties werden er gevraagd om lijsten op te stellen van hun personeel. Wanneer mensen annuleren of niet komen opdagen (in Vilvoorde gaat het om 20 à 25 procent) kunnen er, hoewel de centra vaak expres te veel mensen uitnodigen, gaten ontstaan. Als dat gebeurt, zal in Vilvoorde het onderwijspersoneel van die lijst opgeroepen worden.

Hiermee gaat de gemeente in tegen de Vlaamse richtlijnen, die stellen dat er eerst mensen uit de huidige doelgroep, momenteel de 65-plussers, opgeroepen moeten worden wanneer er sprake is van annuleringen. Als er dan nog vaccindosissen over zijn aan het einde van dag, zouden die naar politieagenten, kleuterjuffen of kinderverzorgsters moeten gaan.

‘De agenten zijn bij ons al ingeënt, net als een aantal kwetsbare mensen’ legde de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) dinsdagochtend de keuze uit bij De ochtend op Radio 1.

‘We zijn nu eenmaal een scholierenstad, met recent verschillende felle uitbraken’, aldus Bonte. ‘Een technische school met 350 leerlingen moest onlangs nog in quarantaine. De druk op ons onderwijssysteem is immens. Als we het onderwijs overeind willen houden, is de keuze snel gemaakt.’

Hij voegde er wel aan toe dat hij niet pleit om in heel Vlaanderen onderwijspersoneel op de reservelijst te plaatsen. ‘De situatie in meer landelijke gebieden kan heel anders zijn.’