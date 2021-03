Al meer dan 70.000 handtekeningen tegen Plopsaland-attractie van Tiktok-duo Céline en Michiel

Vorige week raakte bekend dat de Rox-flyer in Plopsaland De Panne hernoemd zou worden naar Tiktok-duo Céline en Michiel. Een andere Tiktokker, Mike Serneels, startte een petitie tegen de plannen en die haalde ondertussen al meer dan 70.000 handtekeningen.

‘Plopsaland wilt de naam van een attractie veranderen naar Cemi. Maar Cemi heeft niets met Studio 100 te maken, dus vind ik dat het niet mag. De naam Rox-flyer moet blijven bestaan’, geeft Tiktokker Mike Serneels als de reden voor zijn petitie tegen de attractie rond Céline en Michiel in Plopsaland De Panne.

Vorige week kondigde Plopsaland De Panne aan dat ze de Rox-flyer, vroeger al in het thema van de Ketnetreeks Spring, gingen hernoemen naar het Tiktok-duo. ‘Aangezien de Rox-reeks al even afgelopen is en de flyer de favoriete attractie is van Céline en Michiel, wordt die naar hen vernoemd’, klonk het vorige week bij Plopsaland-ceo Steve Van den Kerkhof. Ook het plein voor de attractie zou in teken staan van de twee, met onder andere Tiktok-challenges voor de mensen die in de wachtrij staan. ‘Zo krijgt de attractie ook online meer zichtbaarheid’, volgens Van den Kerkhof.

Voorlopig wil Plopsaland nog niet reageren op het succes van de petitie, maar ze laten wel weten dat ze binnen enkele dagen hierover zullen communiceren.

Ce-wie?

Het Tiktok-duo Céline en Michiel is bijzonder populair bij kinderen, de doelgroep van Plopsaland. Hun Youtube-kanaal heeft meer dan 500.000 abonnees. Andere vloggers laten dan weer geen kans onbenut om de draak te steken met het immer vrolijke duo. Zo stookte Youtuber Acid een ruzie met hen op toen ze meer volgers dan hem kregen. Vorig jaar kregen Céline en Michiel dan weer zware kritiek van onder andere Gaia, nadat ze een puppy bij een broodfokker hadden aangekocht.