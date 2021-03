Duitsland wil dat iedereen vijf dagen thuisblijft: ‘We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie’

Duitsland gaat begin april in een strenge lockdown. Van 1 tot 5 april, tijdens het Paasweekend, zal het openbare leven in het land grotendeels stilliggen om het stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Dat hebben bondskanselier Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten in de nacht van maandag op dinsdag beslist. De lockdown die al geldt, wordt verlengd tot 18 april.

Witte Donderdag en Stille Zaterdag worden dit jaar ook beschouwd als rustdagen en het aantal contacten zal die dagen beperkt moeten worden. ‘Vijf dagen lang geldt het principe #WirBleibenZuHause (wij blijven thuis)’, klinkt het in een document van de regering. Private bijeenkomsten mogen enkel plaatsvinden met het huishouden en één ander huishouden, of maximaal vijf personen. Kinderen onder de 14 jaar moeten niet worden meegerekend.

Bijeenkomsten in de publieke ruimte worden volledig verboden. De horeca moet weer sluiten, terwijl die nu wel buiten mensen mocht bedienen. De winkels moeten sluiten, voedingswinkels mogen wel openen op zaterdag 3 april. Aan de kerken en geloofsgemeenschappen wordt gevraagd enkel online erediensten te organiseren. De test- en vaccinatiecentra blijven wel open.

‘We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie’, zei Merkel in een nachtelijke persconferentie. Ze voegde eraan toe dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwde vorige week dat Duitsland in de derde coronagolf zit.

De aangekondigde maatregelen zijn de strengste lockdownmaatregelen sinds het begin van de pandemie in Duitsland. De federale overheid en de deelstaten overlegden meer dan 11 uur lang, mede omwille van een discussie over de ‘contactarme’ vakanties in eigen deelstaat. Verschillende deelstaten drongen er namelijk op aan om de Duitsers wel op vakantie te laten gaan in vakantiewoningen, appartementen, caravans en stacaravans mogelijk te maken in hun eigen deelstaat, zolang ze hun eigen sanitaire voorzieningen organiseren en hun eigen maaltijden voorzien. Die eis werd niet opgenomen in de resolutie.

Dagelijks zijn er in Duitsland gemiddeld 13.023 nieuwe coronagevallen en sterven er zo’n 185 mensen aan covid-19. De cijfers zijn in ons buurland, dat 83 miljoen inwoners telt, al sinds midden februari opnieuw aan het stijgen. In totaal werden er al 2.670.000 besmettingen en 74.756 sterfgevallen geregistreerd.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne eind 2020 kregen meer dan 7 miljoen Duitsers (of 8,71 procent van de totale bevolking) een eerste vaccinprik. Iets meer dan 3 miljoen van hen (of 3,91 procent) werden al volledig gevaccineerd.