Israëliërs trekken voor vierde keer in twee jaar naar stembureau

Kan Netanyahu een nieuwe termijn binnenhalen? Israël is verdeeld en trekt voor de vierde keer in twee jaar naar het stembureau. Als Netanyahu zijn premierschap verliest, dreigt een corruptieproces.

In Israël zijn dinsdagochtend de stembureaus geopend voor de vierde parlementsverkiezingen in minder dan twee jaar. De Israëliërs hebben keuze uit 39 partijen, maar de vraag is vooral of premier Benjamin Netanyahu het opnieuw zal halen. De voorman van het rechtsconservatieve Likud benadrukt graag dat hij van zijn land wereldleider in vaccinaties gemaakt heeft. In de peilingen blijft zijn partij de grootste, maar een coalitie vormen zal niet gemakkelijk zijn. Als hij daarin slaagt, gaat Netanyahu naar zijn vijftiende jaar als premier.

Als hij daar niet in slaagt, dan doemt vooral het vooruitzicht op een corruptieproces. Netanyahu wordt verdacht van fraude, omkoping en corruptie. Zijn premierschap beschermt hem met immuniteit. Internationaal gezien staat de Israëlische leider minder sterk dan voordien. Met Joe Biden heeft hij een veel minder devote Amerikaanse bondgenoot dan Trump.

De belangrijkste uitdager is de centristische Blauw en Wit van minister van Defensie Benny Gantz. In mei vorig jaar vormden rivalen Netanyahu en Gantz onder druk van de coronacrisis een regering. Eind december vonden de twee geen begrotingsakkoord, waardoor de Knesset automatisch ontbonden werd.