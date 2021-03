Schietpartij in winkelcentrum in Colorado: ‘Tien doden, onder wie politieagent, verdachte opgepakt’

In de Amerikaanse studentenstad Boulder, nabij Denver in Colorado, zijn tien doden gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum. Politie en justitie bevestigen dat onder de overledenen een politieagent is. Eén verdachte is opgepakt.

Wat precies aan de hand was aan de King Soopers-supermarkt in het Tabla Mesa-winkelcentrum in Boulder (Colorado), bleef lange tijd onduidelijk. De lokale politie waarschuwde via Twitter voor een actieve schutter en vroeg aan het publiek om vooral weg te blijven.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Volgens ABC News reageerden agenten op berichten dat aan het winkelcentrum iemand neergeschoten zou zijn rond 14.30 uur plaatselijke tijd (21.30 uur Belgische tijd). De politie vroeg burgers via Twitter om uit de buurt te blijven wegens een actieve schutter. Toen agenten ter plaatse kwamen, werden ze zelf beschoten en ontstond een vuurgevecht. Daarbij werd één van gedood, zou later duidelijk worden.

Getuigen vertelden aan Amerikaanse media dat een schutter zonder iets te zeggen de supermarkt Kings Soopers was binnengestapt en meerder schoten loste, waarna klanten de zaak buiten renden. Meerdere getuigen zeiden dat ze slachtoffers op de grond zagen liggen. Negen personen lieten het leven, maakte de politie later bekend

Verdachte overmeesterd

Livebeelden van ter plaatse toonden hoe de politie het gebouw omsingelde en over een luidspreker riepen: ‘Dit is de politie. Het gebouw is omsingeld, geef je over. Kom naar buiten met je handen omhoog en ongewapend.’

Om 16.18 uur herhaalde de politie de waarschuwing aan omwonenden om de buurt te mijden: ‘Dit is nog steeds een erg actieve scene.’ Burgers werd ook gevraagd geen ‘tactische’ informatie op sociale media te delen.

Op live tv-beelden was te zien hoe een man met ontbloot bovenlijf, en met bloed aan zijn been, in boeien naar buiten werd geleid. Hij werd per ambulance afgevoerd, maar het was aanvankelijk onduidelijk of het om de schutter ging.

Op een persconferentie even voor 19 uur lokale tijd bevestigde de politie uiteindelijk dat een verdachte was opgepakt en dat het gevaar geweken is. Er zijn meerdere doden gevallen, onder wie een agent van de lokale politie, klonk het, maar meer details of een exact aantal werden niet bekendgemaakt voordat alle familieleden ingelicht zouden zijn. Er was geen weet van ernstig gewonden, behalve de verdachte zelf, die gewond raakte tijdens het incident en in het ziekenhuis wordt verzorgd.

Rond 20.20 uur lokale tijd konden politie en justitie eindelijk melden dat tien doden vielen bij de ‘vreselijke en gruwelijke massaschietpartij’. De politieagent die om het leven kwam, was Eric Talley (51), die als eerste ter plaatse was en ‘heldhaftig’ handelde. Dat vertelde zijn politiechef van de Boulder Police met gebroken stem en tranen in de ogen. Er wordt hard gewerkt om de overige negen slachtoffers zo snel mogelijk te identificeren. ‘We weten dat mensen wachten op antwoorden.’

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

De politie benadrukte dat het onderzoek zich nog in een heel vroeg stadium bevindt, en dat nog geen duidelijkheid is over een motief of een connectie tussen de dader en slachtoffers. De FBI en federale procureur assisteren de politie met het onderzoek.

Tweede locatie

De politie van Boulder meldde rond 17 uur lokale tijd via Twitter een tweede locatie, even verderop, waar melding was gemaakt van een gevaarlijke, gewapende man in een residentiële buurt, en waar bewoners gevraagd werd binnen te schuilen. De politie zei te onderzoeken of dit gerelateerd is aan de schietpartij aan King Soopers. Nadat media al berichtten dat de politie de locatie had verlaten, bevestigde die dat burgers er niet meer hoeven te schuilen. Op de persconferentie zei de politie ervan uit te gaan dat de twee incidenten ongerelateerd zijn.