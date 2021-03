China brengt 8 van de ‘Hongkong 12’ terug naar Hongkong

Twaalf activisten uit Hongkong werden vorig jaar onderschept door Chinese authoriteiten toen ze naar Taiwan probeerden te vluchten. Acht van hen zijn nu terug naar Hongkong gebracht.

Door het bestaan van de relatief nieuwe nationale veiligheidswet in Hongkong zouden de acht activisten extra straffen kunnen oplopen. Twee van hen zijn nog minderjarig en keren nu terug zonder celstraf, terwijl de veronderstelde groepsleiders Tang Kai-yin en Quinn Moon nog respectievelijk drie en twee jaar cel moeten uitzitten.

De Hongkong 12 probeerden vorig jaar het Chinese vasteland te ontvluchten naar Taiwan in een speedboot. De Chinese kustwacht rekende hen in, en in december veroordeelde de rechtbank van Shenzhen, net over de grens met Hongkong, hen omdat ze illegaal de grens overstaken.

De twaalf probeerden met de oversteek veroordeling onder de nationale veiligheidswet van Hongkong te ontlopen. Volgens de overheid in Hongkong zijn ze beschuldigd van onder meer relschoppen, een politieagent aanvallen, een molotovcocktail maken, wapenbezit en explosieven in elkaar knutselen.