Tuberculose (tbc) was afgelopen jaar de dodelijkste infectieziekte na covid-19 in Europa en Centraal-Azië. Dat stellen het Europees Centrum voor Ziektepreventie (ECDC) in Stockholm en de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Kopenhagen vast.

Volgens de WHO zijn in Europa en Centraal-Azië naar schatting 20.000 doden gevallen door tuberculose in 2019. Door de coronapandemie stokt de aanpak van tbc, onder meer doordat er minder testen worden uitgevoerd en minder patiënten worden behandeld. Daardoor is er een risico dat niet-gediagnostiseerde tbc-patiënten anderen aansteken.

De laatste data over tbc-gevallen dateren van 2019, toen er ongeveer 246.000 werden vastgesteld, een afname van 13.000 ten opzichte van een jaar eerder. Europa en Centraal-Azië waren wereldwijd goed voor 2,5 procent van alle besmettingen, klinkt het.

Er is grote bezorgdheid over multiresistente varianten van tbc, wat inhoudt dat de bacterie bestand is tegen de twee krachtigste antibiotica. ‘Het risico van een medicijnbestendige tbc wordt steeds reëler, en dat is geen risico dat we willen nemen’, waarschuwt het hoofd van de Europese afdeling van de WHO, Hans Kluge.

Onder het Europese werkgebied van de WHO vallen 53 landen, van IJsland tot Oezbekistan. Ook Rusland en Turkije horen erbij. Achttien landen, met name in Midden-Europa, Oost-Europa en Centraal-Azië, zijn goed voor 80 procent van de gevallen in de regio.

De meeste gevallen werden vastgesteld in Rusland (73.000), gevolgd door Oekraïne (34.000), Oezbekistan (22.000) en Roemenië, Turkije en Kazachstan (allen ongeveer 13.000 gevallen). De cijfers zijn gepubliceerd in aanloop naar Wereldtuberculosedag, woensdag.