WHO: ‘Ongelijke toegang tot vaccins is “grotesk” en neemt toe’

De ongelijkheid bij de toegang tot coronavaccins tussen rijke en arme landen wordt ‘steeds groter’ en zelfs ‘grotesk’. Dat heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, maandag gezegd.

‘In januari zei ik nog dat de wereld aan de rand stond van een catastrofaal moreel falen als er geen dringende maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat er een gelijke verdeling was van het covid-19-vaccin. We hebben de middelen om deze mislukking te voorkomen, maar het is schokkend hoe weinig er is gedaan om ze te vermijden’, zei de WHO-topman op een persconferentie.

‘De kloof tussen het aantal vaccins dat in rijke landen wordt toegediend en het aantal dat via Covax wordt toegediend, wordt steeds groter en wordt met de dag grotesker’, klonk het nog. Het Covax-mechanisme wil ervoor zorgen dat 92 lage- en middeninkomenslanden eveneens toegang hebben tot vaccindosissen.

‘Landen die momenteel jonge, gezonde mensen met een laag risico op covid-19 vaccineren, doen dat ten koste van het leven van gezondheidswerkers, ouderen en andere risicogroepen in andere landen’, aldus Tedros. ‘De armste landen vragen zich af of de rijke landen wel menen wat ze zeggen wanneer ze het over solidariteit hebben. De ongelijke verdeling van vaccins is niet alleen een morele schande. Het is ook economisch en epidemiologisch zelfvernietigend.’

‘Sommige landen racen om hun hele bevolking in te enten, terwijl andere landen niets hebben. Dit geeft misschien veiligheid op korte termijn, maar het is een vals gevoel van veiligheid’, besluit hij.