Vier tieners die ‘gewelddadige acties’ wilden plegen opgepakt

Recent zijn er vier minderjarigen opgepakt die de intentie hadden om gewelddadige acties te plegen. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) maandag in het VTM Nieuws.

Van Quickenborne verwees naar het feit dat in november vorig jaar al twee minderjarigen werden opgepakt in Eupen, die ervan verdacht werden dat ze een mesaanval wilden plegen op politie. Sindsdien zijn volgens de minister nog vier minderjarigen opgepakt die – zonder dat ze in één cel opereerden – ‘de intentie hadden om gewelddadige acties te plegen’. Ze zouden daarover gechat hebben in gesloten chatgroepen.

Volgens Van Quickenborne was er zelfs al een machete gekocht en waren er ook plannen om messen te kopen. De jongeren zouden tussen zestien en achttien jaar geweest zijn.

Wie of wat het precieze doelwit was kon de minister niet kwijt. ‘Gelukkig hebben onze veiligheidsdiensten op tijd ingegrepen. Er heeft zich niets voorgedaan. Het onderzoek loopt uiteraard nog. Maar het is verontrustend dat bij minderjarigen dergelijke fenomenen opduiken.’