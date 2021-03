EU en België verwerpen Chinese sancties tegen parlementsleden

De Europese Unie en België verwerpen de Chinese sancties tegen parlementsleden en academici omwille van hun kritiek op de situatie van de Oeigoeren in de autonome regio Sinkiang. ‘Onaanvaardbaar’, reageerde de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell maandag. De Belgische minister Sophie Wilmès heeft de Chinese ambassadeur in België geconvoceerd, zo vernam Belga.

China vaardigde maandag sancties uit tegen tien Europese parlementsleden en academici en vier entiteiten, onder wie de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement. Peking maakte de maatregel bekend nadat de EU eerder op de dag voor het eerst in meer dan dertig jaar mensenrechtensancties had afgekondigd tegen China, omwille van de behandeling van de Oeigoerse minderheid in de autonome regio Sinkiang.

‘Betreurenswaardig en onaanvaardbaar’, reageerde Borrell. ‘Dit biedt geen antwoord op onze legitieme bekommernissen. We willen dat China in dialoog treedt over mensenrechten in plaats van de confrontatie op te zoeken’, aldus de Spanjaard. Ook minister Sophie Wilmès ‘verwerpt ten zeerste’ de Chinese respons op ‘maatregelen die zijn genomen ter verdediging van de mensenrechten, een kernprincipe van het Europees beleid’.

Nieuwsagentschap Belga heeft vernomen dat Wilmès de Chinese ambassadeur in Brussel op het matje heeft geroepen. Een van de tien geviseerde individuen is Ecolo-parlementslid Samuel Cogolati, die in de Belgische Kamer een voorstel van resolutie heeft ingediend om het lot van de Oeigoeren als ‘genocide’ te bestempelen. In de Kamer zijn verscheidene resoluties ingediend over de kwestie. Na de paasvakantie organiseert de commissie Buitenlandse Zaken hoorzittingen.

Cogolati is alvast niet zinnens om de strijd te staken. ‘Het is afschuwelijk want men viseert het hart van de democratie’, zo reageert hij bij Belga. ‘Maar dit soort gerichte intimidatie zal mijn vastberadenheid enkel maar versterken.’ Cogolati zal blijven ijveren voor de erkenning van het lot van de Oeigoeren als ‘genocide’ en voor de bestraffing van ‘verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen in Sinkiang, Tibet, Hongkong of waar dan ook in China’. ‘Ongeacht het gewicht van deze sancties, het is niets in vergelijking met de ernstige vervolgingen die de Oeigoeren dagelijks moeten ondergaan.’ Aan Radio 1 zei hij dat ‘we moeten durven zeggen dat China een autoritair communistisch land is.’

Ook vijf Europarlementsleden uit uiteenlopende politieke families worden bestraft met een verbod om nog naar China te reizen, of om zaken te doen met het land. De sancties raken parlementsleden ‘die meningen uiten tijdens het uitoefenen van hun democratische plicht’, laakt parlementsvoorzitter David Sassoli, die verzekerde dat de reactie van Peking ‘gevolgen’ zal hebben. Verscheidene parlementsleden laten alvast verstaan dat de sancties op de voorgrond zullen treden in het debat over de ratificatie van het investeringsakkoord dat de EU eind vorig jaar met China sloot.