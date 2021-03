Ritzege en leiderstrui voor Andreas Kron in Ronde van Catalonië

Andreas Kron (Lotto-Soudal) heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië, een bergrit van 178 kilometer met start en aankomst in Calella, op zijn naam geschreven.

De 22-jarige Deen was in Calella de sterkste van een vlucht van vier renners (met Kämna, Leon Sanchez en Rochas) die overleefde tot aan de finish. Hij is uiteraard ook de eerste leider. Het sprintende peloton kwam zestien seconden later over de streep. Dinsdag staat er een tijdrit op het programma.

Dinsdag staat in en rond Banyoles een 18,5 kilometer lange individuele tijdrit op het programma. De Ronde van Catalonië eindigt zondag. Dan is de opvolger van Miguel Angel Lopez bekend. De Colombiaan pakte in 2019 de eindzege, vorig jaar ging de rittenkoers vanwege de coronapandemie niet door.

Rituitslag

1. Andreas Kron (LTS)

2. Luis Léon Sanchez (APT)

3. Rémy Rochas (COF)

4. Lennard Kämna (BOH)

5. Dion Smith (BEX) +16”

6. Matej Mohoric (TBV)

7. Ide Schelling (BOH)

8. Alejandro Valverde (MOV)

9. Alexander Kamp (TFS)

10. Michael Valgren (EFN)