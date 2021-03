Proces tegen Ikea Frankrijk gaat van start

Het proces tegen de Franse tak van Ikea, die terechtstaat voor spionage bij werknemers en sollicitanten, is maandag van start gegaan voor de correctionele rechtbank van Versailles.

De Franse tak van de Zweedse meubelgigant staat er, samen met 15 mensen, terecht voor onder meer het onrechtmatig verzamelen en openbaar maken van persoonsgegevens en schending van het beroepsgeheim. Onder de vijftien beklaagden bevinden zich twee voormalige managers - de Belg Stefan Vanoverbeke en zijn voorganger Jean-Louis Baillot, voormalige filiaalmanagers en vier politieagenten.

Er hangt de Franse dochteronderneming van Ikea een boete van maximaal 3,75 miljoen euro boven het hoofd. De overige verdachten riskeren celstraffen tot tien jaar.

De zaak kwam begin 2012 aan het licht in het Franse onderzoeksblad Le Canard Enchaîné. Volgens het satirische weekblad zette het management van het bedrijf een systeem op voor het monitoren van bepaalde werknemers.

Eén van de getroffen werknemers ‘was altijd een modelwerknemer geweest, maar begon plots te protesteren’, stond in een e-mail van de risicomanager van Ikea France te lezen. ‘Hoe is die verandering er gekomen? Is er sprake van ecologisch terrorisme?’ Een ander voorbeeld is de werknemer die zich een gloednieuwe BMW cabrio aanschafte.

Bedoeling was zo veel mogelijk informatie verzamelen over het strafblad of de staat van de bankrekening van doelwitten. Daarvoor zou het bedrijf een ‘contract’ hebben ondertekend met politieagenten die toegang hebben tot het ‘STIC’-systeem, een politiedatabank met gegevens over daders en slachtoffers van misdrijven, zodat ze tegen betaling vertrouwelijke gegevens konden doorgeven.

Volgens de advocaat van Ikea France, Emmanuel Daoud, is er geen sprake van spionage, maar gaat het eerder om ‘organisatorische zwakheden’ in het bedrijf. Hij zei eerder ook dat Ikea France met een actieplan op de proppen was gekomen nadat de feiten bekend werden gemaakt. Dat plan omvatte onder meer ‘een totale herziening van het aanwervingsproces bij de opening van nieuwe winkels’.

Daoud verklaarde nog dat ‘wat de rechtbank ook beslist, het bedrijf is al zeer streng gestraft door de opgelopen reputatieschade.’ Het proces loopt tot en met 2 april.