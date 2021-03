Hebben wij Syrië in de steek gelaten?

Syrië is helemaal stukgeschoten. In de oorlog die nu al tien jaar duurt, kwamen 400.000 mensen om, onder wie 22.000 kinderen. 12 miljoen Syriërs verlieten hun woning en sloegen op de vlucht. Iran, Rusland, Turkije... Allen mengden ze zich in het conflict. En wij? Hadden wij meer moeten doen om Syrië en zijn inwoners te helpen?

10 jaar geleden, op 15 maart 2011, schreven enkele Syrische jongeren leuzen tegen president Bashir Al-Assad op een muur in de zuidelijke stad Daraa. Het begin van een opstand die een oorlog werd. Onze collega Jorn De Cock woonde in Damascus toen het allemaal begon. Hij bracht verslag uit van de strijd en de verwoestingen. Aan hem nu de vraag of het ooit nog goed komt met het land.

