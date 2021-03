Steven Van Gucht: ‘Drastische maatregelen, zoals lockdown, kunnen nodig zijn’

De coronacijfers blijvens tijgen en dat baart de experts zorgen. Om de stijgende curve te doen dalen, pleiten de experts voor meer maatregelen.

Na viroloog Marc Van Ranst en VUB-decaan Dirk Devroey neemt nu ook viroloog Steven Van Gucht het woord lockdown opnieuw in de mond. ‘Als de cijfers nog verslechteren, moet men toch overwegen om naar meer drastische maatregelen te gaan en alles wat niet essentieel is tijdelijk te pauzeren.’ Dat heeft Van Gucht maandag gezegd aan VRT NWS. Hij vreest dat de recente maatregelen die werden genomen in het onderwijs wel zinvol zijn, maar wellicht niet voldoende zullen om de stijgende curve af te vlakken. ‘Ik denk dat we meer maatregelen nodig hebben, maar ook een meer integrale aanpak. Het is niet zo dat de huidige stijging gedreven wordt door de scholen. De scholen zijn communicerende vaten met de rest van de samenleving. Er vinden besmettingen in de scholen plaats, maar dat gebeurt ook op andere plaatsen.’

‘We zouden naar een soort lockdown kunnen gaan, zoals we die vandaag ook in het buitenland zien’, gaat Van Gucht verder. ‘En misschien hoeven we dat ook niet zo heel lang vol te houden en kunnen we weer echt perspectief bieden op versoepelingen in de maand mei dankzij de vaccinatie. Op dit moment zitten we wel met een gevaarlijke cocktail: heel veel besmettingen en heel veel risicopersonen die nog niet ingeënt zijn. Die mensen gaan binnenkort wel hun vaccin krijgen. Het zou toch wel erg spijtig zijn dat ze in die laatste weken nog een besmetting zouden oplopen.’

De afgelopen paar dagen lieten ook andere experts het l-woord vallen. Zondag pleitte CUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey voor een ‘échte lockdown van vier weken’. Dat deed hij op De Zevende Dag op Eén. ‘Dat betekent dat alle scholen dichtgaan, arbeiders en bouwbakkers niet gaan werken, enzovoort’, zegt hij. ‘Na vier weken zullen we dan op een heel andere plek staan. Vorige keer hebben we het niet goed gedaan. Vorige zomer hebben we al gelost toen de cijfers nog te hoog waren.’ Zo’n lockdown kan je ook veel beter controleren, vindt hij. ‘Veel mensen houden zich nu niet meer aan de regels’, aldus Devroey.

Britse variant

Ook viroloog Marc Van Ranst sluit een harde lockdown niet meer uit. ‘Op een bepaald moment kan je niet anders om de stijgende trend te keren’, zei hij in VTM Nieuws. ‘Er zal meer nodig zijn dan de verstrengingen in de scholen.’

Microbioloog Emmanuel André waarschuwt op Twitter voor een zorgwekkende grafiek. Het gaat over de Britse variant van het coronavirus, die in een razendsnel tempo stijgt en intussen de meest dominante is. ‘Om te begrijpen wat er in België gebeurt, moet men kijken naar wat er sinds het begin van het jaar aan het gebeuren is “achter de curves”’, aldus André. ‘Het rode gedeelte is de epidemie van de Britse variant. En die haalt de huidige maatregelen zonder problemen in.’