Vlaamse regering verdeeld over prioritair vaccineren leerkrachten

Weyts is voor een prioritaire vaccinatie voor leerkrachten en zit daarmee op een andere golflengte dan Beke. ‘Geen dringend probleem’, luidt het op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijft, samen met de andere onderwijsministers, zijn pleidooi herhalen om leerkrachten prioritair te vaccineren onder het motto: ‘Vraag niet wat het onderwijs kan doen voor u. Vraag wat u kan doen voor ons onderwijs.’

Dat gaat in tegen de vaccinatiestrategie die werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie (IMC) met daarin alle ministers van Volksgezondheid. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zit die conferentie momenteel voor. Daarin werd eerder al beslist dat na de vaccinatie van de Belgen met onderliggende aandoeningen niet met prioritaire groepen wordt gewerkt, uitgezonderd dan de politieagenten van de interventiediensten. De lijn waarop de Vlaamse regering totnogtoe ook altijd zat. Maar Weyts vindt dat het onderwijzend personeel zeker zoveel coronagevaar loopt als de politieagenten. Beke wil voorlopig geen commentaar geven op de hele kwestie.

Weyts zal mogen ongetwijfeld de vraag nog eens opwerpen op het wekelijks covid-overleg van de topministers van de Vlaamse regering. Maar of die Vlaamse regering nadien al een duidelijk standpunt inneemt, is nog maar de vraag. ‘Dit is geen dringend probleem’, luidt het immers op het kabinet van Jambon. Als de leerkrachten al prioritair gevaccineerd worden, zou dat toch maar kunnen vanaf eind mei. Het argument dat ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gebruikt om de maatregel als weinig zinvol af te doen. We zitten dan immers op een boogscheut van de grote vakantie. Daarnaast kan je er gif op innemen dat als het onderwijzend personeel als prioritair wordt beschouwd de doos van Pandora wordt geopend en nog meer groepen zullen claimen dat ze prioritair zijn.