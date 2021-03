EU sanctioneert China voor het eerst in dertig jaar voor schenden mensenrechten

De Europese Unie legt een aantal verantwoordelijken voor de onderdrukking van de Oeigoeren een inreisverbod op. Het gaat om de eerste maatregelen van Europa tegen China voor het schenden van mensenrechten sinds het neerslaan van de opstand op het Tiananmenplein in 1989.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten hebben maandag op een bijeenkomst in Brussel besloten om strafmaatregelen te nemen. De sancties viseren vier lokale leiders in de autonome regio Xinjiang. Ze mogen niet langer naar de EU reizen. Eventuele activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd en de betrokkenen mogen geen geld of economische steun uit de EU meer ontvangen. De namen van de geviseerden worden gepubliceerd eenmaal de beslissing is geformaliseerd.

Het is de eerste keer sinds de bloedige onderdrukking van de protestbeweging op het Tiananmenplein in 1989 dat de EU schendingen van de mensenrechten door het communistisch regime in Peking bestraft. ‘China schendt de rechtsstaat en de mensenrechten al jaren’, verklaarde de Duitse staatssecretaris voor Europese Zaken Michael Roth. ‘Deze sancties zijn juist en belangrijk.’

Mensenrechtenorganisaties klagen de behandeling van de Oeigoeren in Xinjiang al vele jaren aan. Volgens de organisaties zijn al honderdduizenden Oeigoeren en leden van andere minderheden in de autonome regio naar ‘heropvoedingskampen’ gestuurd. China wijst de aantijgingen van de hand en spreekt van ‘opleidingscentra’ die extremisme en terrorisme moeten tegengaan.