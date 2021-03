148 gedetineerden moeten in Belgische cel op de grond slapen

Het aantal gedetineerden dat op een matras op de grond moet slapen, is opnieuw gestegen naar 148. Dat blijkt uit cijfers die senator Annick Lambrecht (Vooruit) heeft opgevraagd bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Volgens Lambrecht gaat het om een ‘recordcijfer’. De Vooruit-politica spreekt van een ‘onaanvaardbare’ en ‘gevaarlijke’ situatie.

Het probleem van de overbevolking van de gevangenissen en van gevangen die noodgedwongen op de grond moeten slapen, is niet nieuw. In 2018 was er sprake van 125 gedetineerden zonder bed. Voormalig minister van Justitie Koen Geens slaagde erin om dat cijfer omlaag te halen en zelfs op nul te brengen.

Maar uit cijfers die Annick Lambrecht heeft opgevraagd bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) blijkt dat er opnieuw sprake is van 148 grondslapers. Antwerpen is met 78 grondslapers goed voor meer dan de helft van dat aantal, gevolgd door Gent (32) en Brugge (25).

Volgens Vooruit-senator Lambrecht is de situatie niet alleen ‘onaanvaardbaar’, maar ook ‘gevaarlijk’, ook voor de bewakers. ‘Zeker in tijden met covid waarin afstand houden een must is’, aldus Lambrecht. ‘Deze gedetineerden worden op deze manier ook echt niet voorbereid op reintegratie in de maatschappij’, aldus nog Lambrecht.

Volgens minister Van Quickenborne worden in sommige gevangenissen (bv. in Hasselt en Genk) stapelbedden geplaatst om tegemoet te komen aan het probleem. Meer structureel moet de verhoging van de gevangeniscapaciteit voor oplossingen zorgen. En ook een snellere rechtspleging moet helpen, want nu bestaat nog steeds 38 procent van de gevangenisbevoliking uit personen die in voorlopige hechtenis zitten.