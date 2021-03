EU bereidt sancties tegen Myanmarese junta voor

De Europese Unie gaat sancties uitvaardigen tegen elf vertegenwoordigers van het Myanmarese regime die verantwoordelijk geacht worden voor de militaire staatsgreep en geweld tegen betogers. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell maandag aangekondigd, bij de start van een ontmoeting van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

De namen van de elf personen zullen meteen na de officiële beslissing van de ministers bekendgemaakt worden. De Europese sanctieregels voorzien in het bevriezen van tegoeden en dat reizen naar EU-landen niet langer kan.

‘Het aantal moorden heeft een ondraaglijke omvang bereikt, en daarom kunnen we niet anders dan sancties opleggen’, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas tegen verslaggevers toen hij in Brussel aankwam voor de ontmoeting met zijn EU-collega’s. ‘We willen de mensen van Myanmar niet straffen, maar wel diegenen die de mensenrechten schaamteloos schenden’, aldus Maas.

De junta heeft nog niet gereageerd op de aankondiging. Een woordvoerder liet eerder verstaan dat er enkel geweld tegen betogers gebruikt zou worden wanneer nodig. Het leger zette begin februari de democratisch verkozen regering af omdat er volgens hen sprake was van fraude, ook al is daar geen bewijs voor. Aung San Suu Kyi, de herverkozen regeringsleider, werd opgesloten.

Bij de aanhoudende protesten tegen die staatsgreep, die intussen al weken duren, zijn al bijna 250 mensen omgekomen, meldde AAPP, een organisatie die gedetineerden bijstaat. Het werkelijk aantal ligt waarschijnlijk hoger. Ook afgelopen weekend vielen er weer verschillende doden.

Om het betogen tegen de machtsgreep veiliger te maken, hebben activisten nieuwe manieren gevonden om te protesteren. Zo toeterden automobilisten in de commerciële hoofdstad Yangon na een oproep op sociale media. Daar werd tot opgeroepen omdat de een van de grootste nationale betogingen intussen een maand geleden is. In het centrum van de westelijke stad Mindat hingen demonstranten dan weer tientallen posters met daarop ‘De militaire dictatuur moet mislukken’.

BBC-journalist vrijgelaten

De militaire junta valt ook de Myanmarese pers aan. Ze trok de zendvergunningen van vijf media in, viel binnen bij nieuwsredacties en arresteerde journalisten. Volgens een plaatselijke ngo, de Political Prisoners Aid Association, zijn sinds de staatsgreep minstens 30 journalisten gearresteerd, van wie er nog ten minste 18 in de gevangenis zitten. Zo arresteerden de autoriteiten eerder deze maand de Poolse journalist Robert Bociaga, die werkt voor het Duitse persbureau DPA. Hij zou hardhandig zijn opgepakt in de stad Taunggyi. De Duitse ambassade heeft opgeroepen hem ‘eerlijk en humaan’ te behandelen.

De Myanmarese BBC-journalist Aung Thura, die vorige week in de voormalige Myanmarese hoofdstad Yangon meegenomen werd door niet-geïdentificeerde mannen, werd intussen vrijgelaten. Dat meldt de Britse openbare omroep.

Kritiek van buurlanden

De junta zegt al sinds begin februari, vlak na de staatsgreep, dat het nieuwe verkiezingen zal organiseren. Tot op vandaag werd er echter nog geen datum meegedeeld. De staatsgreep kan op kritiek rekenen van Myanmar’s buurlanden. Een opmerkelijke evolutie aangezien de landen van Asean (Association of Southeast Asian Nations) jarenlang geen kritiek gaven op elkaars interne aangelegenheden. Indonesië riep vorige week op het geweld in Myanmar te beëindigen en de democratie te herstellen. En de vicepremier van Singapore, Heng Swee Keat, zei dat zijn land ‘geschokt was door het gewelddadige optreden tegen burgers’ in Myanmar. Ook hij riep op tot een terugkeer naar de democratische overgang. Singapore, van wie Myanmar een belangrijke economische bondgenoot is, noemde de militaire actie in het Zuidoost-Aziatische land eerder al een 'nationale schande’.