Vandaag is het vijf jaar geleden dat ons land werd getroffen door dodelijke aanslagen in Zaventem en Brussel. Volg de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers hier live.

Het Belgische volkslied kondigde de aankomst van koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo aan. Vanwege de coronacrisis konden de herdenkingen maar met een beperkt publiek plaatsvinden. Bij de start werd een video getoond van de herdenkingsmomenten vanmorgen op Brussels Airport en in metrostation Maalbeek, de plaatsen waar vijf jaar geleden de aanslagen werden gepleegd. Daarna nam premier Alexander De Croo het woord.

‘Vijf jaar geleden gebeurde het ondenkbare’, zo begon premier Alexander De Croo zijn toespraak aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Wetstraat. ‘Vijf jaar geleden sloeg het kwade toe. Drie verwoestende explosies. Twee op onze nationale luchthaven. Een in een metrostel in Maalbeek. Op 1 uur en 13 minuten tijd werden 32 onschuldige mensen uit ons midden weggerukt. Meer dan 340 mensen raakten ernstig gewond. En een veelvoud van levens werd voorgoed ontwricht.’

De Croo zei dat veel van de materiële schade niet langer zichtbaar is. ‘Maar bij overlevers, nabestaanden en hulpverleners uit de eerste lijn is de schade er nog steeds. Er zijn de littekens. De pijn en de leegte. Het gemis. Zoals de Franse dichter Alphonse de Lamartine schreef: “Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé” (Soms ontbreekt er maar één persoon en lijkt de hele wereld ontvolkt, red.).’

Met de herdenking wil De Croo solidariteit tonen met de overlevers en de nabestaanden en de hulpverleners bedanken. ‘We zijn hier ook om duidelijk te maken dat niets meer waard is dan een mensenleven. Dat er geen grotere zonde, geen grotere wreedheid bestaat, dan het wegvagen van iemands toekomst, het beschadigen en vernietigen van een mensenleven.’

De Croo: ‘ De aanslagen hadden niet alleen een zware menselijke tol. Ze waren ook een aanslag op onze vrijheid, op onze democratie, onze tolerantie, onze hoop, op onze onbekommerde manier van leven.’

De premier pleitte voor menselijkheid, verbondenheid en ‘unspeakable love’ als antwoord op terreur en haat . ‘De wreedheid en de gruwel van het geweld mogen nooit greep op ons krijgen. De haat mag onze inborst - die van onszelf en van ons land – nooit veranderen.’ Ook overheden moeten voor die menselijkheid oog hebben, stelt hij. ‘Wanneer dat op momenten onvoldoende was, dan moet dat beter. We mogen niemand achterlaten.’

De coronacrisis maakt volgens hem nog eens duidelijk hoe belangrijk menselijke nabijheid is. ‘Het omarmen van dié menselijkheid. Dat is de stem van ons land. Het is ons beste antwoord op de onmenselijkheid, de zinloosheid en de vernietigende kracht van haat en terreur.’

‘Als we hierin slagen, om van nabijheid, empathie en liefde ons antwoord te maken op de haat, dan overwinnen wij’, stelde de premier voor hij een citaat van de Amerikaanse schrijver Irving Washington in het Engels aanhaalde. Vertaald is dat: ‘Tranen hebben iets heiligs. Ze zijn geen kenmerk van zwakte, maar van kracht. Ze zijn welsprekender dan tienduizend tongen. Ze zijn de boden van verpletterend verdriet, van diepe wroeging en van onzegbare liefde.’

