Slachthuis Verbist beboet ondanks nietigverklaring undercoverbeelden Animal Rights

Slachthuis Verbist uit Izegem en de 76-jarige uitbater zijn maandag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een boete van respectievelijk 8.000 en 4.000 euro voor inbreuken op dierenwelzijn. De undercoverbeelden gemaakt door dierenrechtenorganisatie Animal Rights zijn wel nietig verklaard.

Animal Rights maakte undercoverbeelden die wantoestanden in het slachthuis van de groep Verbist blootlegden. De organisatie legde met een verborgen camera vast hoe runderen in Izegem zwaar mishandeld werden. Ze werden met stokken in een box gejaagd en kregen elektrische schokken. In sommige gevallen werden ze onverdoofd geslacht.

Het openbaar ministerie vroeg om de undercoverbeelden niet te weren uit het dossier en vorderde voor het bedrijf een boete van 16.000 euro en voor de uitbater een boete van 12.000 euro, maar de rechter sprak het slachthuis en de uitbater deels vrij. Ze werden veroordeeld tot een boete van respectievelijk 8.000 euro voor het slachthuis en 4.000 euro voor de uitbater.