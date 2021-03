Weyts: ‘Bijkomende maatregelen onderwijs gelden maar voor twee weken’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beseft dat de extra coronamaatregelen opnieuw veel vragen van het onderwijspersoneel. ‘Maar als we de luxe hebben die keuze te mogen maken, dan laten we de kinderen toch naar school gaan?’, zegt hij in De Ochtend. ‘Kijk naar het buitenland, daar gebeurt het niet, daar zitten de kinderen gewoon thuis’. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) lijkt alvast positief over de nieuw voorgestelde maatregelen.

Weyts benadrukt dat de nu gemaakte afspraken deels verplichtingen zijn, en deels aanbevelingen. Zaken als digitaal vergaderen en geen bezoekers meer toelaten op school zijn verplicht, terwijl geen openbaar vervoer nemen ‘zonder dwingend karakter’ is. Ook zo veel mogelijk ‘buiten’ zijn is niet afdwingbaar. De paasvakantie wordt niet verlengd en er komt geen afkoelingsweek.

Bovendien gelden de maatregelen maar voor de twee lesweken tot aan de paasvakantie, en blijft het de bedoeling om daarna volledig de scholen te heropenen, kaart Weyts aan. ‘Wat we nu uitvaardigen is van beperkte duur’, stelt hij. ‘Volgens de virologen zijn het goede maatregelen, waarmee we de twee weken kunnen overbruggen, zodat we na Pasen de scholen volledig kunnen heropenen’.

‘Goede voorstellen’

De voorstellen van de onderwijsministers om de scholen open te houden lijken minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) ‘echt wel goede voorstellen’. ‘We zijn bondgenoten om samen te scholen open te houden’, zegt hij verzoenend in De Ochtend. Hij wacht wel nog het oordeel van de coronacommissie af.

• Politieke machtsstrijd rond openhouden scholen

De onderwijsministers moesten dit weekend hun strategie hertekenen, wat tot een politieke machtsstrijd heeft geleid. Vandenbroucke benadrukt echter dat de verschillende niveaus wel ‘bondgenoten’ blijven. ‘Waar we naartoe werken is dat na de paasvakantie de scholen volledig kunnen heropenen, en dat dat ook zo blijft’.

Vaccinaties

Over een prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel is nog geen uitsluitsel. Maar Vandenbroucke stelt duidelijk dat dit pas kan nadat alle ouderen en risicopatiënten al zijn langsgekomen. Dat zou dan pas voor midden mei zijn. Dat leerkrachten dan als eerste aan de beurt komen heeft hij ‘geen principieel bezwaar’ tegen, maar het moet nog bekeken worden.

Weyts lijkt dezelfde mening te delen. Ook hij benadrukt dat het ‘prioritair’ vaccineren van leerkrachten pas na de ouderen en zieken kan gebeuren. ‘Maar ik hoop dat dat zo snel mogelijk is. Als je zegt dat onderwijs een prioriteit is, dan moet je dat in de praktijk brengen, ook in bij de vaccinaties’.

Thuiswerk

Zowel Vandenbroucke als Weyts wezen erop dat alle sectoren bekeken moeten worden, niet alleen het onderwijs. In die context is thuiswerk belangrijk. Vorig week werd afgesproken dat dit zeker tot het einde van de paasvakantie verplicht blijft, maar er zijn signalen dat dit niet in alle bedrijven even goed wordt opgevolgd.

Ondernemersorganisatie VBO krijgt dagelijks vragen van zowel werkgevers en werknemers om terug te mogen keren naar de werkplek. ‘Er is een algemene telewerkmoeheid’, concludeert voorzitter Pieter Timmermans in De Ochtend op Radio 1. ‘En toch zeggen we: waar het kan, doe het. Het is in het belang van de bedrijven en de economie. Als we het vandaag niet doen, zullen morgen de besmettingen stijgen, moeten de bedrijven dicht, en zal de economie ook stilvallen’.

Toch wil hij dat we ‘stoppen met de vinger te wijzen’ naar bedrijven. ‘Dit komt van alle kanten’. Volgens hem is er ook geen verband tussen de hogere mobiliteit in vergelijking met een jaar terug, en aanwezigheid op de werkvloer. ‘Ook studenten die naar scholen gaan zorgen voor verplaatsingen, net als mensen die naar de kapper gaan. Ook in het weekend zien we meer verplaatsingen’.

Overlegcomité

De oplopende cijfers baren de ministers wel zorgen. ‘Dit weekend werden 426 mensen opgenomen. Dat is een klein ziekenhuis vol’, schetst Vandenbroucke de ernst van de situatie. Ter vergelijking: twee weken geleden ging het om 263 opnames in één weekend. Over nieuwe verstrengingen wil hij zich nog niet uitspreken.

Wanneer het overlegcomité opnieuw bijeenkomt om zich over mogelijke maatregelen te beraden, staat nog niet vast. Vandenbroucke gaf aan dat dit sowieso voor eind deze week gepland was, maar hij leek niet uit te sluiten dat dit al eerstdaags gebeurt.