Onderzoekers van de universiteiten van Luik en Leuven hebben een nieuwe variant ontdekt van het coronavirus. De variant heeft de classificatie B.1.214.2 gekregen en als codenaam Spike Insertion (SI).

De variant vertegenwoordigt ongeveer 4 procent van de besmettingen in België, dat is ongeveer evenveel als de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. Dat schrijft de krant Le Soir.

Wetenschappers merkten de variant voor het eerst op in januari. Dat gebeurde in het kader van het nationale platform om het virus genetisch in kaart te brengen. Dat platform werd eind ­december vorig jaar gelanceerd. ‘De variant trok onze aandacht omdat het gaat om een mutatie die tot nu toe bijna nooit was ­opgemerkt’, zegt de Luikse professor menselijke genetica Vincent Bours.

De wetenschappers beschouwen de variant nog niet als zorgwekkend. ‘We zien dat besmettingen met de nieuwe ­variant geleidelijk toenemen in België, vooral rond Brussel, in Vlaams-Brabant en in Henegouwen’, zegt Bours nog.

‘We zijn er vrijwel zeker van dat het hier niet om een Belgische ­variant gaat. De stamboom moet we nog vervolledigen, maar ze zou uit Sub-Saharaans-Afrika ­afkomstig kunnen zijn en via ­reizigers in ons land beland zijn.’