Proces tegen tweede in China opgepakte Canadees van start gegaan

In de Chinese hoofdstad Peking is maandagochtend plaatselijke tijd het proces van start gegaan tegen een Canadees die al twee jaar wordt vastgehouden. Dat heeft een verantwoordelijke van de Canadese ambassade gemeld. De man wordt door China beschuldigd van spionage.

Het proces van oud-diplomaat Michael Kovrig volgt drie dagen na het proces in Dandong van een andere Canadees, Michael Spavor, dat na twee uur achter gesloten deuren werd afgerond zonder dat het vonnis publiek werd gemaakt.

De mannen, die inmiddels bekendstaan als de ‘twee Michaels’, zijn door China vorig jaar formeel beschuldigd van spionage, een aanklacht waar in dat land een levenslange celstraf voor gegeven kan worden.

Ze werden in 2018 opgepakt, een week nadat in Canada op vraag van de Verenigde Staten de topvrouw van de Chinese telecomgigant Huawei, Meng Wanzhou, werd gearresteerd. De VS wil haar berechten wegens fraude. Ottawa beschuldigt Peking ervan de twee Canadezen te hebben opgepakt als vergeldingsactie, maar dat ontkent Peking.

Geen publiek

Net zoals bij het proces van Spavor, worden tijdens dat van Kovrig geen buitenstaanders toegelaten in de rechtszaal. Zowel de vertegenwoordigers van de Canadese ambassade in China als diplomaten van meer dan twintig andere landen die het proces wilden volgen, mochten het gebouw niet binnen.

Volgens een functionaris van de rechtbank waar Kovrig wordt berecht, gaat het om een proces rond de nationale veiligheid en mag daarom geen publiek aanwezig zijn in het gerechtshof.

Kovrig riskeert net als Spavor een levenslange gevangenisstraf. In China leiden rechtszaken vrijwel altijd tot een veroordeling.

Meerdere landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben de detentie van de twee Michaels veroordeeld. De Canadese premier Justin Trudeau heeft de Amerikaanse president Joe Biden om hulp gevraagd bij de zaak. ‘Mensen zijn geen onderhandelingsmiddel’ zei Biden donderdag na een overleg met Trudeau. ‘We gaan samenwerken om ze veilig thuis te krijgen.’