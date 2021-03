Panda valt verzorger aan in Pairi Daiza

Reuzenpanda Tian Bao heeft zaterdag in het dierenpark Pairi Daiza onverwacht een verzorger aangevallen. De man raakte zwaargewond. Bezoekers hebben niets van het incident gemerkt.

‘In een gang waar alleen verzorgers kunnen komen, kwam het personeelslid om nog onbekende reden plots oog in oog te staan met de panda. Die viel aan en beet de verzorger in zijn arm en been. Wat er precies fout is gegaan, wordt nu onderzocht. Zeker is wel dat de panda nooit in die ruimte had mogen komen’, zegt Mathieu Goedefroy van het dierenpark.

De panda werd snel weer opgesloten door collega’s van het slachtoffer. Daarop werd de gewonde verzorger weggebracht. Hij is intussen afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Claire Gilissen van Pairi Daiza is hij zwaargewond, maar zeker niet in levensgevaar.

Reuzenpanda’s zijn solitaire dieren die geen indringing op hun territorium tolereren, aldus de woordvoerder van het park. Veiligheidsprotocollen bij Pairi Daiza verbieden sowieso elk direct contact tussen mensen en reuzenpanda’s, van zodra die laatsten de leeftijd van twee jaar of het gewicht van 70 kilogram bereikt hebben. Tian Bao is intussen vier jaar.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Pairi Daiza dat een dergelijk ongeval plaatsvindt. Voor de collega’s van de trainer wordt psychologische begeleiding voorzien en de arbeidsinspectie is ingelicht aangezien het om het arbeidsongeval gaat.

Het was zaterdagmiddag mooi weer en het park was open. Maar bezoekers hebben niets gemerkt van het incident omdat alles achter de schermen gebeurde, zegt Mathieu Goedefroy nog.