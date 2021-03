Al meer dan 18.000 mensen geëvacueerd door hevige regen aan Australische oostkust

Maandag zijn opnieuw duizenden mensen geëvacueerd in het westen van de Australische stad Sydney en aan de noordoostkust van de staat New South Wales. In totaal moesten al meer dan 18.000 mensen hun woningen verlaten en het regent maandag nog steeds zwaar in de staat.

Door de hevige regens gelden overstromingswaarschuwingen in 40 gebieden, en in 20 gebieden worden mensen opgeroepen om hun woningen te verlaten. De waarschuwingen gelden voor een strook van 600 kilometer, van de zogenaamde ‘Mid-North Coast’, de noordoostkust van New South Wales tot Illawarra, inclusief het westen van Sydney.

Volgens premier van New South Wales Gladys Berejiklian zijn al zowat 18.000 mensen geëvacueerd uit hun woningen, van wie 15.000 aan de Mid-North Coast. In de buurt van Port Macquarie viel bijna 900 millimeter regen in zes dagen tijd. De 3.000 andere mensen werden geëvacueerd in het westen van Sydney, bij de rivieren Nepean en Hawkesbury. Daar is de Warragamba-dam aan het overstromen, wat kan leiden tot de zwaarste overstromingen in 50 jaar.

Zwaarste overstroming sinds 1929

Nog eens meer dan 50.000 mensen riskeren getroffen te worden door het noodweer, aangezien het nog minstens twee dagen hevig zal regenen, zei minister van Rampenbestrijding David Littleproud maandag. De hulpdiensten kregen al meer dan 8.800 oproepen sinds het begin van de zware regenval. In New South Wales zijn meer dan 200 scholen gesloten gebleven door het noodweer.

De hevige regen die grote delen van NSW onder water heeft gezet, staat in schril contrast met de weersomstandigheden in dezelfde regio’s een jaar geleden, toen ze te kampen hadden met droogte en catastrofale bosbranden. ‘Ik weet niet of we in onze geschiedenis al geconfronteerd zijn geweest met zoveel weerfenomenen na elkaar, en dan nog te midden van een pandemie’, zei premier Berejiklian maandag. ‘We moeten ons schrap zetten, het zal een zeer moeilijke week worden.’

De gemeenten aan de Mid-North Coast hebben te kampen met de ergste overstromingen sinds 1929.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP