Meer dan 6.500 Fransen vieren carnaval in Marseille: ‘Totaal onverantwoord’

Duizenden mensen hebben zondagnamiddag carnaval gevierd in de Zuid-Franse stad Marseille. Daarmee schonden ze massaal de coronamaatregelen.

‘Totaal onverwacht en totaal onverantwoord.’ Dat is wat de Franse politie aan onder meer Le Monde vertelde zondagavond nadat meer dan 6.500 Fransen op straat kwamen om carnaval te vieren in Marseille. De optocht werd rond 18.30 uur door honderden agenten afgebroken. Ze schreven zo veel mogelijk processen verbaal uit.

De feestvierders, die zingend dansten op muziek en zich verkleed hadden, schonden namelijk massaal de coronaregels. Ze droegen geen mondmasker, hielden geen afstand, en er was uiteraard sprake van een samenscholing. ‘Bovendien was het evenement niet aangegeven en is het dus ook per definitie niet gelegitimeerd’, besloot de politie.

De Franse krant Le Monde ging ter plaatse en stelde vast dat er voornamelijk veel jongeren deelnamen aan de illegale optocht. ‘Waarom zou dit niet mogen, ik ken veel vrienden die naar Madrid reizen omdat daar alles open is’, zei Quentin (26) aan een journalist van Le Monde. Even later kwam de journalist ook een vader met kind tegen, die ‘eerst een beetje bang was, en dus maar een dubbel masker had aangetrokken: een mondmasker en een Venetiaans voor carnaval’.

In zestien Franse departementen, waaronder de regio Parijs en het aan België grenzende Hauts-de-France, geldt sinds zaterdag voor een maand een lockdown. Eenentwintig miljoen Fransen zijn getroffen. Niet-essentiële winkels in de betrokken departementen zijn opnieuw dicht, verplaatsingen zijn beperkt tot tien kilometer en een attest is verplicht.

Carnaval sauvage in Brussel

Ook in Brussel stapten enkele honderden mensen mee in een onaangekondigde en niet gelegitimeerde carnavalsoptocht - carnaval sauvage - zaterdag. De deelnemers bleven, ondanks aandringen van de Brusselse politie, weigeren de coronamaatregelen na te leven, waarop besloten werd de massa uiteen te drijven. Het waterkanon werd daarbij ingezet. Een tiental personen werd opgepakt nadat ze twee politiesecties hadden aangevallen in Vorst.