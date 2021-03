Weyts: ‘Wij vragen geen blabla van federaal niveau, maar boemboem, vaccins’

Als de federale overheid leerkrachten niet prioritair wil vaccineren, zal Vlaanderen dat op eigen houtje organiseren, zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondag.

Op het einde van de persconferentie over extra coronamaatregelen in het onderwijs, heeft Vlaams onderwijsminister Ben Weyts gezegd dat het prioritair vaccineren van onderwijspersoneel zeer belangrijk blijft. Enkele uren daarvoor had federaal minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) nog geponeerd dat een prioritair vaccin voor leerkrachten zijn doel voorbijschiet.

‘Vraag niet wat het onderwijs voor u kan doen, maar vraag wat u kan doen voor het onderwijs’, hekelde Weyts met een knipoog naar de bekende uitspraak van John Kennedy (Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country). ‘Als de federale overheid het niet georganiseerd krijgt om leerkrachten prioritair te vaccineren, dan doen wij dat in Vlaanderen zelf wel, met onze CLB’s.’

Een stevige stelling, die Weyts nog forser maakte door te benadrukken dat de onderwijsministers niet verder de les willen worden gespeld: ‘Wij vragen geen neerbuigendheid, wij vragen geen lessen. Wij vragen geen blabla, maar boemboem, vaccins.’

Vrijdag had het Overlegcomité beslist dat ‘de onderwijsministers terug naar de tekentafel moesten’ omdat het aantal besmettingen op scholen gevoelig was toegenomen. ‘We moeten vanaf maandag krachtig schakelen’, klonk het. Daarmee schoof het Overlegcomité de hete aardappel door naar de drie onderwijs ministers. Die besloten om een fijnmazige aanpak te hanteren. Zo komt er geen afkoelingsweek of afstandsonderwijs.