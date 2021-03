Katholieke koepel over extra maatregelen onderwijs: ‘We balanceren op rand van wat haalbaar is’

Met de nieuwe maatregelen die zondag zijn voorgesteld, balanceren de scholen op wat organisatorisch nog haalbaar is. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zondag.

De onderwijskoepel wijst erop dat er nog weinig marge was voor extra maatregelen zonder scholen te sluiten. Er waren eerder deze week immers al nieuwe afspraken gemaakt, zoals een mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar.

Daarom worden nu vooral ‘bijkomende organisatorische inspanningen gevraagd en een verhoogde waakzaamheid in de toepassing van de bestaande maatregelen’, stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast. ‘De rode draad is dat er zo veel mogelijk activiteiten buiten moeten plaatsvinden en dat klassen waar mogelijk nog strikter van elkaar gescheiden blijven.’ Zo zullen de refters sluiten tot de paasvakantie en worden de speeltijden van verschillende klasgroepen zo veel mogelijk gespreid.

Maar, zo voegt de koepel toe, ‘deze nieuwe reeks maatregelen balanceren op de rand van wat voor scholen organisatorisch nog haalbaar is’. Hij stelt naar eigen zeggen ook vast dat de scholen extra maatregelen moeten nemen, ‘maar we vragen ons tegelijk af of in de rest van de samenleving geen bijkomende maatregelen nodig zijn, zeker als het onze ambitie blijft om de scholen volledig te openen na de paasvakantie’.

Ook het gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) zal blijven senbiliseren om de maatregelen ‘rigoureus’ op te volgen. Dat zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder. ‘Onze scholen en CLB’s hebben steeds keihard gewerkt om de weken tot de paasvakantie nog te overbruggen en verdienen onze waardering en ons vertrouwen.’

Prioritair vaccineren

Beide koepels herhaalden na de persconferentie van de onderwijsministers zondagavond hun pleidooi om onderwijspersoneel prioritair te vaccineren. Dat idee krijgt ook de steun van de vakbonden en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), maar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is daar niet meteen voor te vinden.