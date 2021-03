Gelijkspel tussen KV Mechen en OH Leuven helpt geen van beiden vooruit

Een aangenaam kijkstuk tussen KV Mechelen en OHL met knappe doelpunten is op 2-2 geëindigd. De Leuvenaars zijn nu zesde, maar tellen vier punten minder dan nummer vier KV Oostende en lijken hun Play-off 1-droom stilaan te moeten opbergen.

Marc Brys slaagde er maar weer eens in om zijn tegenstander – zijn ex-club overigens – te verrassen. Hij bracht de achttienjarige controlerende middenvelder Mandela Keita voor het eerst aan de aftrap. De Belgische Guineeër had tevoren zelfs nog nooit de bank gehaald. Achterin kwam Derrick Tshimanga voor het eerst in vijf maanden nog eens in de ploeg bij de Leuvenaars.

De eerste kans was voor OHL. Henry draaide na een kleine tien minuten goed weg en knalde op de lat. Daarna volgde twintig leuke minuten waarin het prima op en neer golfde, maar de uitgespeelde kansen bleven uit. Op het halfuur wist KV Mechelen meteen te scoren uit zijn eerste grote mogelijkheid. Peyre bediende met een knap boogballetje Vranckx, die tot dan toe niet in de wedstrijd zat maar wel mooi afwerkte na een borstcontrole.

Vijf minuten voor de rust kwam het antwoord van OHL, en het Leuvense doelpunt was zowaar nog indrukwekkender. Een handig slalommende Sowah bracht voor tot bij De Norre, die de gelijkmaker met een geweldige volley hoog in het doel ranselde. De Limburgse linksachter was zelf verbaasd over de manier waarop hij de 1-1 heerlijk had afgewerkt.

Invallers doen het

Na de pauze was er veel minder te beleven Achter de Kazerne. Of toch zeker in eerste instantie. Het was wachten tot op het uur voor de eerste kans, en dan nog was het eigenlijk maar een kansje. Mrabti mikte zonder veel overtuiging op doel, OHL-keeper Romo kon oprapen. Even later controleerde Henry aan de overkant slecht op een nochtans geweldige bal van Mercier. Daarna was het opnieuw aan Malinwa: Walsh kreeg dé kans op de 2-1, maar kopte ver naast.

Twintig minuten voor tijd bediende Sowah met een slimme doorsteekpass de net ingevallen Schrijvers, die doelman Thoelen omspeelde en zijn eerste goal maakte voor OHL. De Leuvenaars leken op weg naar de vijfde plaats, tot Tshimanga hands beging. Scheidsrechter Vergoote had bijna vijf minuten nodig om op basis van de beelden een beslissing te nemen, maar legde de bal uiteindelijk op de stip. De ingevallen Druijf trapte de 2-2 koeltjes in de linkerbenedenhoek. De bezoekers slaagden er daarna niet meer in om het maken nog naar zich toe te trekken. Sowah knalde diep in de blessuretijd wel nog op de paal. Het leidde tot frustratie bij Marc Brys, die in het slot nog rood kreeg.