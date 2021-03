Weyts kondigt extra maatregelen aan: geen afstandsonderwijs en geen verlengde paasvakantie

De drie onderwijsministers in ons land hebben hun huiswerk klaar. Er komen enkele extra maatregelen om het aantal besmettingen op school onder controle te houden. Van een afkoelingsweek of verlengde paasvakantie is (nog) geen sprake.

Minister Ben Weyts (N-VA) en zijn Frans- en Duitstalige collega kregen vrijdag een duidelijke taak van premier Alexander De Croo (Open VLD). Ze moesten opnieuw aan de tekentafel gaan zitten. De reden was duidelijk: er vinden te veel besmettingen plaats in het onderwijs. Zo’n veertig procent van de clusteruitbraken vinden plaats binnen de schoolmuren.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onderstreepte zondag nog eens het belang van die extra maatregelen. ‘Als het onderwijs geen extra maatregelen neemt, zullen er in andere sectoren forse maatregelen genomen worden’, stelde hij.

De drie ministers hebben dit weekend samengezeten en vervolgens hun plan aan het onderwijsveld toegelicht. Er komen extra maatregelen om de besmettingen op school te drukken. Dat zijn geen grote extra maatregelen.

Geen verlengde paasvakantie

Er komt dus geen verlengde paasvakantie of een extra week afstandsonderwijs. Wel worden de refters gesloten, zullen klassen sneller in quarantaine geplaatst worden als er een besmetting is, en moet alles zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Speeltijden moeten ook zo veel mogelijk op verschillende tijdstippen plaatsvinden.

De belangrijkste maatregel voor het onderwijspersoneel is de vraag om een aanpassing van de teststrategie. Sneltesten – die door zorgkundig personeel afgenomen moeten worden – moeten veranderen in zelftesten. De ministers kijken daarvoor op hun beurt naar de federale overheid, die dat mogelijk moet maken.

Vorige week werd de mondmaskerplicht al uitgebreid naar de tien- tot twaalfjarigen. Er werd toen ook beslist door het onderwijsveld om de week voltijds onderwijs voor de tweede graad op te schorten tot na de paasvakantie.

Overzicht van de maatregelen:

1) Klasgroepen worden niet vermengd binnen

De refters moeten sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen moeten lunch eten in hun eigen klas of in open lucht.

De komende twee weken zijn STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen worden opgeroepen om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen. Collectief vervoer wordt best vermeden.

Speeltijden worden maximaal gescheiden

Er wordt een oproep gedaan naar leegstaande ruimtes in de buurt om de klasgroepen maximaal te spreiden: cafetaria’s, parochiezalen, enz.

2) Er gebeurt zo veel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, de leraarskamer, enz.

Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep en in open lucht

3) Volwassenen hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar

Geen schoolbezoeken door externen

Vergaderen kan enkel digitaal

Geen fysieke inschrijvingen

Buitenstaanders worden niet meer toegelaten binnen de schoolmuren, met slechts de hoogstnoodzakelijke uitzonderingen: CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten, verpleegkundigen, therapeuten, persoonlijke assistenten, tolken voor doven en slechthorenden, personeel van een MFC of revalidatiecentrum

4) Wat bij besmettingen?