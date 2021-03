Oostende wint 20ste Belgische beker basketbal na thriller tegen Kangoeroes Mechelen

De finale van de Beker van België bracht in Paleis 12 in Brussel en na een nerveuze thriller een overwinning (65-64) voor Oostende versus Kangoeroes Mechelen. Voor de kustploeg meteen de 20ste triomf in de Belgische Cup.

Geen Nick Celis bij Kangoeroes Mechelen. De 32-jarige Antwerpse forward van tweedeklasser Oxaco tekende vorige maand een contract bij de Maneblussers en liep in de aanloop van de bekerfinale een coronabesmetting op.

De studieronde was voor Kangoeroes Mechelen en via Domien Loubry ging het naar 4-9. Trevor Thompson verving de dunkende Jito Kok en met een driepunter van Marvin Clark en scores van Thompson ging het voor Kangoeroes tegen een slecht afwerkend (4 op 22 shots in het eerste kwart) Oostende naar 7-13. Via de ingekomen Pierre-Antoine Gillet ging het na het eerste schuifje naar een 13-16 tussenstand in het voordeel van Kangoeroes Mechelen.

Oostende domineerde de aanvallende rebound en na de derde (lichte) fout voor Domien Loubry namen de West-Vlamingen na 22-22 het commando over: 26-22. Via Keye van der vuurst, Jean-Marc Mwema, Olivier Troisfontaines en Pierre-Antoine Gillet ging het na 32-27 en na een aanvallende rebound en score van de opgelapte Thomas Welsch (achillespees) naar een 34-29 bonus halfweg in het voordeel van Oostende.

Generaal Dusan Djordjevic nam de kustploeg in het begin van het derde kwart op sleeptouw en dropte onmiddellijk twee bommen. Marvin Clark deed dat ook voor de Maneblussers (43-38) maar een ervaren Oostende liet begaan en bleef enerzijds de rebound domineren en anderzijds de partij controleren. In het slot van het derde schuifje pakte Kangoeroes Mechelen evenwel met een schitterende remonte. Via Jito Kok en een bom at the buzzer van Jonas Foerts ging het na een 2-8 naar een 47-48 bonusje voor Kangoeroes.

Vier seconden op de klok

De Mechelaars gingen in het slotkwart op hun elan door. Vanuit een zoneverdediging en met driepunters van Terry Deroover en een score van Jonas Foerts ging het van 51-53 en met een dunk van Jito Kok naar zowaar 51-59. Mo Kherrazi stuwde Kangoeroes naar 55-61. Met veel energie vond Oostende de aansluiting (58-61) en nam het met een driepunter van Pierre-Antoine Gillet de leiding opnieuw over: 61-62. Loïc Schwartz zorgde voor 64-61 en Trevor Thompson voor 64-63.

Kangoeroes Mechelen had balbezit, Terry Deroover miste een driepuntpoging en na veel geharrewar en interventie van de refs bij het bekijken van de beelden kreeg Oostende met nog 4 seconden op de klok balbezit. Jito Kok maakte een fout op Dusan Djordjevic en de kapitein van Oostende scoorde 1 op 2 vrijworpen: 65-63. Met nog drie seconden had Kangoeroes Mechelen weer de bal. Na een fout mocht Trevor Thompson naar de vrijworplijn. Hij miste één vrijworp (65-64) en na een nagelbijter ging de Cup dus naar Oostende!

Oostende-Kangoeroes Mechelen 65-64

Oostende: Van der vuurst 4, Schwartz 11, Troisfontaines 8, Mwema 4, Buysschaert 6, Djordjevic 8, Gillet 16, Welsch 4, Sylla 2

Kangoeroes Mechelen: Loubry 5, Deroover 3, Van Oosterwyck 0, Kherrazi 12, Clark 9, Foerts 10, Lasisi 0, Thompson 12, Kok 13

Kwarts: 13-16, 21-13, 13-19, 18-16