Werelddag tegen racisme: acties in dertien Belgische steden

Op verschillende plaatsen in ons land werden er vandaag symbolische acties gevoerd tegen racisme. ‘Net in deze moeilijke coronatijden worden mensen met migratieroots extra hard getroffen’, zegt het Platform 21/3, een van de organisatoren van de protesten.

Platform 21/3, een samenwerking tussen ruim 150 middenveldorganisaties, organiseerde zondag in dertien Belgische steden acties naar aanleiding van de Dag tegen Racisme. De jaarlijkse manifestatie in Brussel kon niet doorgaan door de coronacrisis, maar de organisatoren wilden zich niet beperken tot een online evenement. ‘Uitgerekend in deze moeilijke tijden worden mensen van kleur, mensen met migratieroots en nieuwkomers alsmaar meer uitgesloten en gecriminaliseerd en buitenproportioneel hard getroffen door de pandemie’, zegt co-organisator Sarah El Massaoudi. ‘Terwijl het vaak net zij zijn die in de meest precaire werkomstandigheden de samenleving draaiende houden.’

In Antwerpen vonden acties plaats op de Groenplaats, het Moorkensplein en in het Kielpark. Telkens honderd mensen, die zich vooraf moesten inschrijven, zaten met mondmasker op een stoel op anderhalve meter van elkaar. Een aantal woordkunstenaars, waaronder stadsdichter Seckou Ouologuem, brachten gedichten.

‘Aantal meldingen stijgt alarmerend’

Volgens El Massaoudi zijn er ook in Antwerpen veel redenen om actie te voeren tegen racisme. ‘Politiegeweld op de Dageraadplaats, gore racistische praat in WhatsApp-groepen van Antwerpse agenten, vrouwen met een hoofddoek die niet welkom zijn bij voedselbedelingen in Borgerhout, een stedelijke bevraging waaruit blijkt dat jongeren met migratieachtergrond dubbel zo vaak identiteitscontroles moeten ondergaan: structureel racisme zit ook in onze stad nog steeds in alle hoeken en kieren, ook in de gezondheidszorg, in het onderwijs, op de werkvloer en de woonmarkt. Ook nationaal stijgt het aantal meldingen van discriminatie, haatspraak en racistische misdrijven alarmerend.’

Het gelijkekansencentrum Unia kreeg in 2020 dubbel zoveel meldingen van racisme binnen als het jaar daarvoor. Omgerekend gaat het om zo’n tien meldingen per dag. In een interview met De Standaard zegt directeur van Unia Els Keytsman dat ook de coronacrisis een impact heeft gehad op racisme tegenover mensen met Aziatische roots. ‘Racisme tegenover Aziatische Belgen is een onderschat probleem’, aldus Keytsman.