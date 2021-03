Vandenbroucke: ‘Forse maatregelen in andere sectoren als onderwijs er geen neemt’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) steunt de vraag van het onderwijsveld om leerkrachten prioritair te vaccineren niet en benadrukte zondag opnieuw het belang van extra maatregelen op de scholen.

‘Het is niet omdat je leerkrachten gaat vaccineren dat je de clusterbesmettingen in de scholen gaat beperken, want die ontwikkelen tussen kinderen onderling’, zei Vandenbroucke zondag in C’est pas tous les jours dimanche op de Franstalige televisiezender RTL-TVi.

Onder meer Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), zijn Franstalige en Duitstalige collega’s Caroline Désir en Lydia Klinkenberg en de onderwijskoepels pleiten voor een prioritaire vaccinatie voor leerkrachten. Dat moet helpen om de scholen zo veel mogelijk open te houden, ook nu de besmettingen er fors stijgen.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is dat geen goed idee. De huidige vaccinatiestrategie, waarbij nu eerst de meest kwetsbaren op het vlak van leeftijd en gezondheid worden gevaccineerd, is de juiste, vindt hij. ‘Bovendien zal het nog weken duren vooraleer die groepen volledig ingeënt zijn.’

Volgens Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) is dat geen goed argument. ‘Het kan best zo zijn dat prioritaire vaccinatie van leerkrachten de clusterbesmettingen tussen kinderen niet beperkt, maar onze zorg is ingegeven vanuit een andere invalshoek, namelijk: het onderwijspersoneel moet kunnen blijven werken, en moet willen blijven werken’, zegt hij.

De COC stelt de aanpak om eerst de ouderen en kwetsbare mensen in te enten ook niet in vraag, benadrukt Van Kerkhoven. Maar ‘na inenting van de kwetsbaren zijn er bij ons weten geen andere prioritaire groepen. Of wordt binnenkort een nieuw wit konijn uit te hoed getoverd?’

‘Risico voor andere sectoren’

Het Overlegcomité besliste vorige week vrijdag om het onderwijsveld terug naar de tekentafel te sturen om tegen begin volgende week nieuwe maatregelen uit te werken om de besmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen die eerder vorige week werden genomen - een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en uitstel van het voltijds contactonderwijs in de tweede graad secundair tot na de paasvakantie - zijn volgens Vandenbroucke mogelijk niet voldoende.

‘Als we ons beperken tot de maatregelen die vrijdag genomen zijn, is dat een risico’, klonk het, zeker als we de volledige heropening van de scholen na de paasvakantie en de heropstart van de horeca op 1 mei niet in gevaar willen brengen. ‘Als het onderwijs geen extra maatregelen neemt, dan zullen we in andere sectoren forse maatregelen moeten nemen, want niets doen is een riskante gok’, aldus de Vooruit-vicepremier.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde scherp op Twitter. ‘De maatregelen van een Overlegcomité waar men zelf aan deelnam bekritiseren, sommigen mogen dat’, klinkt het. Bouchez benadrukt ook dat de beslissingen ingegeven moeten zijn door ‘objectieve gegevens en niet door indrukken over de ene of andere sector’.