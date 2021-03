Antwerp klopt onmachtige landskampioen Club Brugge

Club Brugge is dan toch niet onklopbaar in de Jupiler Pro League. De ongenaakbare leider verloor zondagmiddag voor het eerst sinds 20 december (0-1 tegen AA Gent) een competitiewedstrijd. Eerste achtervolger Antwerp won verdiend met 0-2 tegen een onmachtige landskampioen.

22 punten, een voorsprong die nog nooit eerder bewerkstelligd werd. Met dat objectief ontving Club Brugge eerste achtervolger Antwerp, een voorproefje voor Play-off 1 straks. ’t Is wel eventjes anders uitgedraaid daar in Jan Breydel. The Great Old kwam zoals verwacht niet om te voetballen. En als je dan nog eens staat te slapen en vroeg op achterstand komt tegen Antwerp, ben je helemaal gezien. Lamkel Ze wandelde rustig door de Brugse verdediging na een uittrap van De Wolf en scoorde door de benen van Mignolet. Vieren deed hij zoals Haaland, met de bekende meditatie als toemaatje.

Dit was een droomscenario voor de bezoekers: met een laag en compact blok een voorsprong verdedigen tegen de autoritaire leider. Club probeerde aanvalsgolven te ontrollen, maar voetbalde veel te slordig en onrustig. En als er dan eens ruimte kwam, zaten De Wolf of een ander Antwerps been in de weg. Vormer zag een goal net door de neus geboord, Dost kwam met een kopballetje voorlangs nog het dichtst bij een Brugs doelpunt voor de rust. Het had allemaal geen baat: de miserie zou enkel nog groter worden.

Lang geschorst op Kortrijk

Net voor de rust schoot Club zichzelf hélemaal in de voet. Een heel zwakke Mata - nooit gedacht dat we dit ooit zouden moeten schrijven - maakte een penaltyfout op Batubinsika. Vanop de stip mocht Refaelov verdubbelen tegen zijn ex-club. Na de rust zagen we een pot eenrichtingsvoetbal waarbij Club de nodige pech kende in de afwerking. Eerst werd een kans voor Lang nog afgeblokt, daarna vond Vanaken de onderkant van de lat in zijn zoektocht naar een aansluitingstreffer.

Antwerp vond het allemaal prima zo: aanvallen hoefde niet meer, en als het nodig was werd er een fysieke slag van gemaakt wat bij blauw-zwart voor frustratie zorgde. Als zelfs Mechele zijn cool verliest en een duw uitdeelt, weet je dat het niet goed zit. Qua kaarten deelde Brugge zélf in de brokken, want het moet Lang op KV Kortrijk missen na een dubbele gele kaart. In de slotseconden ging hij stevig door Le Marchand, wat resulteerde in rood. Pure frustratie.

De blessuretijd tikte weg, de moede zakte dieper in de Brugse schoenen. Antwerp hield zich uiteindelijk een hele helft staande in een schietkraam waarbij Club keer na keer met losse flodders schoot. De eerste competitienederlaag in 2021 werd zo een feit. De potentiële 22 punten voorsprong zijn er plots nog 16, die straks ook nog eens gehalveerd worden als PO1 begint. We gaan niet zeggen dat het nog spannend wordt, maar Antwerp geeft dus niét af.