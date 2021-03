Unia ontvangt recordaantal klachten over racisme: ‘Tien meldingen per dag’

Het gelijkekansencentrum Unia ontving vorig jaar 3.684 meldingen over racisme. Dat zijn de helft meer klachten dan in 2019. ‘En dat is slechts het topje van de ijsberg’, zegt Unia-directeur Els Keytsman in De Zondag.

Wie zich gediscrimineerd voelt op basis van afkomst of huidskleur, kan dat melden bij Unia. In 2020 ontving het gelijkekansencentrum 3.684 klachten over racisme. Het ging over 2.081 unieke feiten die te maken hadden met racisme. 956 keer opende Unia een dossier. ‘Vaak ontvangen we verschillende meldingen over een en hetzelfde feit’, zegt Unia-directeur Els Keytsman vandaag in De Zondag.

Een bepaalde tweet van politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) lokte in 2020 veel reacties uit, volgens Keytsman. Op Twitter sprak Dewinter van een ‘omvolking’ bij Hema omdat de winkelketen een brochure had uitgebracht waar verschillende mensen met een donkere huidskleur op stonden. ‘Over die tweet ontvingen we 393 klachten’, weet Keytsman. Filip Dewinter knipte een witte baby weg uit de foto en plaatste dus een bewerkte foto online.

Black Lives Matter

‘De populariteit van sociale media gaat vaak gepaard met gratuit racisme en vreemdelingenhaat’, vervolgt Els Keytsman in De Zondag. ‘Dat merken we nog meer op tijdens de coronacrisis. Het aantal klachten dat we ontvangen, is maar het topje van de ijsberg.’ Toch ziet de Unia-directeur ook lichtpunten. ‘Burgerbewegingen zoals Black Lives Matter doen de bewustwording groeien dat racisme niet oké is.’

In de eerste plaats probeert Unia te verzoenen, dat kan door excuses of een schadevergoeding aan het slachtoffer te vragen. Als dat niet lukt en de feiten frappant zijn, stapt Unia naar de rechter. ‘Ook op juridisch vlak beweegt er heel wat. Zo heeft een rechter vorig jaar voor het eerst onze praktijktest expliciet aanvaard als bewijs om discriminatie op de woonmarkt aan te tonen’, zegt Els Keytsman nog. ‘Als het tot een rechtszaak komt, winnen we over alle domeinen heen acht op de tien zaken.’