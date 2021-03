Net zoals elk jaar nemen veel Amerikaanse studenten in maart even een pauze, de zogenaamde ‘spring break’. Die wordt traditioneel in warme oorden - zoals Miami - gevierd en ook dit jaar gaan de studenten er massaal naar toe. Om de drukte toch te kunnen beheersen, is er nu een avondklok ingesteld om 20 uur. Maar veel studenten vonden die zaterdagavond duidelijk te vroeg en de politie moest ingrijpen.