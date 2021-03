Nu ook officieel: reisverbod sneuvelt op 19 april

Na de paasvakantie zal reizen - binnen Europa - opnieuw toegestaan zijn, al blijft het sterk afgeraden. Dat bevestigt het nieuwe ministeriële besluit met de coronamaatregelen dat vandaag werd gepubliceerd.

‘Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.’ Zo luidt vandaag het begin van artikel 18 van het ministerieel besluit dat de coronamaatregelen bevat.

Zopas publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een update van het MB in het Belgisch Staatsblad. Daarin wordt dat artikel vanaf maandag 19 april, de dag na het einde van de Paasvakantie, vervangen.

Vanaf dan geldt opnieuw de regeling van voor het verbod op niet-essentiële reizen, namelijk dat personen van buiten de EU geen niet-essentiële reizen naar ons land mogen ondernemen. Maar het verbod voor Belgen om naar EU-landen met vakantie te gaan, sneuvelt dus.

Kritiek van Europa

Het verbod werd op 27 januari ingevoerd en telkens verlengd. Na het Overlegcomité vrijdag werd het opnieuw verlengd tot 18 april. Maar dat is dus de laatste verlenging. In een livesessie op Facebook na het Overlegcomité hintte premier Alexander De Croo (Open VLD) al op het einde van het reisverbod. ‘We gaan ervan uit dat we na de paasvakantie andere systemen hebben om te testen en quarantaine te controleren’, zei hij.

Het reisverbod stuitte op steeds meer kritiek van de Europese Commissie, die het vrij personenverkeer binnen de EU zo veel mogelijk wil handhaven. Vrijdag tikte commissaris voor Justitie Didier Reynders ons land daarover nog eens op de vingers.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zullen wel sterk afgeraden blijven, zo maakt het ministerieel besluit ook duidelijk. Wie uit een rode zone terugkeert en daar meer dan 48 uur verbleef, ziet zich hoe dan ook tot testen en een quarantaine verplicht.