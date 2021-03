Het is gebeurd. Na veel commotie vooraf, heet de SP.A voortaan Vooruit. Partijvoorzitter Conner Rousseau gaf zondagochtend de officiële aftrap van de nieuwe naam die gepaard moet gaan met een hernieuwde, brede volksbeweging.

Het moet vooruit gaan. Conner Rousseau en zijn partij willen met deze nieuwe wind komaf maken met vastgeroeste structuren. En opnieuw een brede volksbeweging worden. ‘Vooruitgaan is ons niet meer vastklampen aan oude politiek en heilige huisjes’, klonk het alvast in een bijhorend lanceringsfilmpje. (zie onderaan)

De Vlaamse socialistische partij wil op een andere manier aan politiek doen. ‘We beginnen aan een nieuw avontuur’, zei partijvoorzitter Rousseau daarover tijdens een digitaal lanceringsmoment, een extended reality video op Facebook, te midden van een virtueel bloemenveld (zie bovenaan). ‘Door elke dag te luisteren naar uw stem. 24 uur op 24, zeven op zeven, offline en online. ‘Wat hebde daarvoor nodig en hoe wilt gij dat vormgeven?’, vroeg Rousseau tijdens zijn speech in de informele ‘gij’-stijl.

‘Vandaag nemen wij definitief afscheid van de stilstand’, voegde hij daaraan toe.‘We doen een gloednieuw geluid klinken op basis van dezelfde akkoorden. En die akkoorden zijn onze tijdloze waarden, met solidariteit op kop.’

De naamsverandering werd al in september aangekondigd. Dat de lancering vandaag plaatsvond, had een symbolische waarde, volgens Rousseau. ‘Vandaag is de eerste dag van de lente en ook de dag van de Zorg’, sprak de partijvoorzitter tijdens zijn speech. Over de internationale dag tegen racisme, eveneens vandaag, sprak Rousseau dan weer niet.