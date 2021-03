Brand bij chipmaker maakt wereldwijde tekort nog nijpender

De brand die onlangs woedde bij de Japanse chipmaker Renesas zal wereldwijd een grote impact hebben op de leveringen van chips aan de auto-industrie. Dat heeft Renesas-topman Hidetoshi Shibata zondag in een verklaring gezegd.

Renesas is een van de grootste leveranciers van chips voor de auto-industrie. Onder andere Toyota is er een grote klant. Het bedrijf moest vrijdag de productie in een Japanse fabriek stilleggen nadat brand was uitgebroken in een van de cleanrooms. Die ruimtes moeten voorkomen dat halfgeleiders besmet raken met onzuiverheden. Binnen een maand zou de productie hervat moeten worden, beoogt het bedrijf.

De brand bij Renesas komt uiterst ongelegen, aangezien de auto-industrie wereldwijd al kampt met chiptekorten. Daardoor zagen meerdere automakers zich al genoodzaakt productielijnen stil te leggen. In ons land werden Audi Brussels en Volvo Car en Volvo Trucks getroffen.