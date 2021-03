Benjamin Dalle over beslissingen jeugdkampen: ‘Dit is geen goed bestuur’

De bijgestelde maatregelen voor jeugdkampen vallen slecht bij Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). De minister hekelt vooral dat het Overlegcomité geen overleg heeft gepleegd met de sector. ‘Ik voel me hier heel slecht bij’, zegt hij.

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd, is niet mals voor het afgelopen Overlegcomité. Daar werd beslist dat er geen overnachtingen mogen plaatsvinden bij jeugdkampen in de paasvakantie. De kampen moeten de deelnemers ook opdelen in groepjes van tien (in plaats van de afgesproken 25). ‘Dat is niet werkbaar voor jeugdorganisaties’, reageert Dalle op Radio 1. Hij betreurt dat de regels kort voor de paasvakantie opnieuw worden bijgesteld. ‘Dit is geen goed bestuur’, klinkt het.

• Vijf vragen | Wat mogen kinderen nu doen tijdens de paasvakantie?

De minister hekelt vooral dat de beslissingen van bovenaf opgelegd werden. ‘Sinds een tweetal weken wordt er geen overleg meer gepleegd’, vindt hij. ‘Voorheen hebben wij de maatregelen altijd afgetoetst bij de jeugdsector. De zomervakantie heeft aangetoond dat deze aanpak werkt.’ Dalle hoopt dat die ‘bottom up’-aanpak in de toekomst hersteld kan worden.

Besmettingen bij kinderen

Door de besmettelijkere variant worden er steeds meer besmettingen onder kinderen vastgesteld. De school heeft de werkplek ingehaald als de plaats waar de meeste coronabesmettingen worden vastgesteld. Daardoor komen de maatregelen voor onderwijs en jeugd in het gedrang. Maandag moeten de onderwijsministers extra maatregelen voorstellen.

De stijgende cijfers verdelen het Overlegcomité. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die de Vlaamse regering vertegenwoordigt in het overlegorgaan, gaf aan dat de stijging ‘niet exponentieel’ was. Wachten tot de cijfers verder stijgen is volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dan weer totaal uit den boze.