Zverev klopt Tsitsipas in finale ATP Acapulco en verovert zijn veertiende titel

Alexander Zverev (ATP 7) heeft zaterdagnacht het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.053.560 dollar) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Duitser, het tweede reekshoofd, versloeg in de finale het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5) na twee uur en negentien minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)).

Het is voor Zverev zijn veertiende ATP-titel in zijn 23e finale. Zijn laatste titel dateerde van het toernooi in Parijs, in november vorig jaar. Twee jaar geleden verloor de Duitser al eens de finale in Acapulco tegen de Australiër Nick Kyrgios.

Zijn overwinning tegen Tsitsipas zal deugd gedaan hebben. De Griek was de voorbije jaren een zwart beest voor de Duitser. Tsitsipas won de vijf laatste onderlinge ontmoetingen. Zverev kon tot voor zaterdag enkel hun eerste onderlinge duel winnen.

De 22-jarige Tsitsipas blijft steken op vijf titels in dertien finales. Het toernooi in Marseille, in februari vorig jaar, was zijn laatste eindoverwinning. Nadien verloor hij drie finales.